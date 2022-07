Straßenfest in Halver: Zweite Auflage ist geplant

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Getestet, geimpft und genesen genossen die Halveraner das Beisammensein mit Nachbarn, Freunden und Bekannten. © Monika Salzmann

Es wird wieder gefeiert auf der Schulstraße. Dieser Pub macht´s möglich.

Halver – Nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr, veranstaltet das Litfass Halver auch in diesem Jahr wieder, zusammen mit dem Partner Haarmann-Event, das Schulstraßenfest. Es findet am Samstag, 6. August, ab 14 Uhr statt.



2021 Jahr wurde für die Hochwasseropfer in Oberbrügge gesammelt, in diesem Jahr werden Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Auf Eintritt wird daher verzichtet und stattdessen um eine Spende gebeten. Der genaue Programmablauf wird noch folgen. Folgendes steht allerdings schon fest:

Live Musik: Open Mic am Tag, abends Partymusik mit DJ Radi

Food Trailer: Für die Verpflegung ist bestens gesorgt, verspricht Marc Haarmann

Zwei Bierwagen und ein Cocktailwagen

Kinderland: Hüpfburgen, Zuckerwatte, Slush-Ice und vieles mehr!

Zu den Sponsoren und Partnern, die das Fest ermöglichen gehören Haarmann-Event, Allianz Agentur Eitel Lutze, Getränke Linnepe, Halveraner Waschpark, webxdesign, Ernst Haake Malerbetrieb.