Kein Allgemeingut: FBG warnt vor Holzklau aus Wäldern

Von: Florian Hesse

Holz gehört dem Waldbesitzer oder dem, der es gekauft hat, wie hier im Bild zu sehen. Dazwischen gibt es nichts. Wer unerlaubt Holz aus dem Wald holt, ist wegen Diebstahls dran. Sind es mehrere Beteiligte, geht es um, Bandendiebstahl. © Florian Hesse

Holzpolter am Wegesrand mögen verlockend sein für Ofenbesitzer. Aber Holz gehört immer jemandem.

Halver – Die Meldung Anfang August in unserer Zeitung war kurz und knapp: „Holzdiebe im Wald gestellt“. Drei Halveraner waren vom Waldbesitzer erwischt worden, als sie sich zwischen Schwenke und Anschlag an einem Holzstapel bedienten. Die Polizei ordnete an, dass sie das Holz wieder zurückbringen sollten.



Damit allerdings war es nicht getan. Das Zurückräumen war nur die erzieherische Komponente, denn es folgt noch mehr. „Hier muss deutlich gesagt werden, dass es sich um Diebstahl und somit um eine Straftat handelt“, sagt Astrid Becker, Geschäftsführerin der Forstbetriebsgemeinschaft Halver (FBG). Daher sei durch die Polizei eine Strafanzeige gegen die Männer (25, 26 und 60 Jahre alt), wegen „bandenmäßigen Diebstahls“ gestellt worden. Die Kripo ermittele.



Und noch mehr: Das Befahren des Waldweges allein reicht schon aus für eine Anzeige, denn bereits dabei gehe es um eine Ordnungswidrigkeit, erklärt Förster Uli Ackfeld. „Holz gehört immer jemandem“, sagt Astrid Becker auch vor dem Hintergrund, dass die FBG zahlreiche Anfragen verzeichnet von Interessenten, die gerne selbst Brennholz sammeln möchten. Doch diese Sammelscheine gibt es in Halver nicht. Brennholz vermittelt die FBG tatsächlich, dann aber nach vorheriger Absprache und dann aufbereitet am Wegesrand. Die sogenannten Polter werden markiert. Nähere Informationen zur Verfügbarkeit und zu Preisen gibt es bei der FBG Halver unter Tel. 0 23 53/6 66 54 54 oder per E-Mail an fbg-halver@t-online.de.



In solchen Fällen ist es dann auch zulässig, mit Auto und Hänger in den Wald zu fahren. Ansonsten sind Wald- und Forstwege für Kraftfahrzeuge in jedem Fall tabu. Das gelte ebenso für Pilzsammler, die zurzeit verstärkt im Wald anzutreffen sind. Das Pilzsammeln sei bis zu haushaltsüblichen Mengen zulässig, doch in den Wald geht’s nur zu Fuß, auch wenn gut ausgebaute Wege und fehlende Schranken vielleicht verlockend erscheinen. Ausnahmen gelten für Jäger und Förster und im Einzelfall Waldbesitzer, wenn sie ein berechtigtes Interesse nachweisen, erklärt die FBG-Geschäftsführerin.



Weshalb es keine Sammelschiene gibt, lässt sich erklären dadurch, dass der größte Teil der Wälder in Privatbesitz ist. Von 2600 Hektar sind es nur 145 Hektar Kommunalwald. Der weitaus größere Teil gehört Privatbesitzern, die ihn fast durchgängig von der FBG betreuen lassen.