Stolz auf wenige Leerstände in der Innenstadt

Von: Carolina Ludwig

Unterschiedliche Schilder zeugen an vielen Stellen in Halver noch von Mieterwechseln. Dass das ehemalige Schuhhaus Nicolay mit Yasmins Beauty Lounge wieder Leben erhielt, freut Bürgermeister Michael Brosch sehr. © Ludwig, Carolina

Ein Bummel durch Halver, nicht zum Einkaufen, sondern mit der Kamera in der Hand, um nach Leerständen zu suchen. Doch die sind aktuell gar nicht so häufig zu finden in der Innenstadt.

Halver – „Wir sind eigentlich ganz stolz darauf, dass gerade nicht so viel leer steht“, freut sich Bürgermeister Michael Brosch darüber und zählt die verlassenen Ladenlokale auf: Als erstes, weil am traditionellsten, fällt einem wohl das ehemalige „Optik Kortmann“ ein. Nach dem plötzlichen Tod von Michael Kortmann schloss das Traditionsgeschäft vor fast einem Jahr seine Türen – nach mehr als 100 Jahren in Halver. Dass dort noch kein neues Geschäft eingezogen ist – für Michael Brosch ein ganz normaler Prozess: „Das Gebäude wurde verkauft und der neue Eigentümer muss erst mal schauen, was zu renovieren ist und nach neuen Mietern suchen“, sieht er es entspannt.

Die Ecke sei als Eingang zur Frankfurter Straße eine wichtige Ecke, weswegen er sich auch über den erfolgreichen Einzug von Yasmins Beauty Lounge in das ehemalige Schuhhaus Nicolay freue. Die Schließung des Schuhgeschäfts habe ihm Sorge bereitet, weil Probleme mit der Vermarktung und der Kundenfrequenz vor allem da auftreten würden, wo keine Barrierefreiheit herrscht. „Wie ich das mitbekommen habe, hat die Beauty Lounge aber viel junges Publikum, das macht es natürlich einfacher“, sagt Brosch. Die gesamte Ecke an der Einmündung zur Frankfurter Straße sei auch vor allem durch den Erwerb der leer stehenden Immobilie, dem Abriss und dem anschließenden Bau eines Multifunktionsplatzes aufgewertet worden.

Vor allem fehlende Barrierefreiheit sieht der Bürgermeister als Problem bei Leerständen. © Ludwig, Carolina

Auf dem Weg zum nächsten Leerstand macht sich vor allem auf der Seite des Alten Markts eine Veränderung in der Innenstadt bemerkbar. Wo einst die Drogerie war, ist 2020 das Massagestudio Baan Boom eingezogen. Daneben: ein Büro und ein Tattoostudio. Auch auf der anderen Seite reihen sich Versicherungen, Telekommunikationsdienstleister und ihre Partner aneinander, der klassische Konsum scheint hier in den Hintergrund zu geraten. Für Michael Brosch kein Problem: „Ich glaube, dass Dienstleistungen in Einkaufsstraßen richtig sind und die Leute auch Spaß daran haben.“ Wer zur Beratung im Telekom-Shop sei, springe vielleicht auch kurz in ein angrenzendes Geschäft. „Auch die Betroffenen sagen nicht, dass das ein Fehlgriff ist, da haben wir eine gute Symbiose“, findet Brosch.



An einer Toplage, wie der Bürgermeister sie bezeichnet, gibt es noch zwei weitere Leerstände direkt nebeneinander: den ehemaligen O2-Bosicom Shop, der nach seinem Umzug die Räume von Yasmins Beauty Lounge übernommen hatte, und das ehemalige griechische Lebensmittelgeschäft. „Das war ein sehr sympathischer Laden, den man nicht an jeder Ecke findet. Ich bin gerne da reingegangen“, bedauert Brosch. Die Corona-Pandemie und Baumaßnahmen hätten den Inhaber zum Aufgeben bewegt. Und auch an dieser Stelle mahnt Brosch das Problem der Barrierefreiheit an.

Der neue Eigentümer muss erst einmal renovieren und nach einem Mieter suchen – ein normaler Prozess für Brosch. © Ludwig, Carolina

Der Eingang zu dem Ladenlokal führt einige Treppenstufen hinunter. „Das hält einen ab, mal eben mit dem Rollator da rein zu springen“, sagt er. Zielkäufe würden weniger mobile Personen nach seinem Empfinden trotzdem noch tätigen. Aber das Stöbern, hier und da in die Läden ein und aus gehen und dabei die eine oder andere Sache kaufen, sei ohne Barrierefreiheit zu anstrengend. Ein paar Schritte weiter die Straße runter führen ebenfalls einige Stufen zu einem ehemaligen Leerstand, der mit dem Kulturfenster belebt wurde. Seit 2020 stellen die Eigentümer das Ladenlokal kostenlos dafür zur Verfügung, bis ein neuer Mieter gefunden ist. Für Brosch ebenfalls eine Bereicherung, immer wieder stünden Menschen davor und bewunderten die Kunst.



Dankbar zeigt sich der Bürgermeister im Gespräch auch für Domenico Gulotta, der mit seinem italienischen Restaurant „mit zwei Baustellen so richtig in die Zange genommen“ worden sei. Man habe vonseiten der Stadt versucht, häufig bei ihm zu bestellen, und ihn so zu unterstützen, aber die Freundlichkeit und die Standortverbundenheit wisse man sehr zu schätzen. „Die Halveraner sind ein treues Völkchen. Das macht es einfacher“, freut sich Brosch.



Volksbank-Großbaustelle

Denn auch, wenn die Großbaustelle der Volksbank für viele Beeinträchtigungen in Gastronomie und Einzelhandel sorgt, so hält Brosch nicht nur die neue Volksbankfiliale, sondern auch die 20 neuen Wohnungen in der Innenstadt für eine große Bereicherung. „Barrierefreie Wohnungen in dieser Lage mit Tiefgarage – davon könnten wir noch 100 gebrauchen.“



Verbunden durch die Bahnhofstraße mit ihrer Außengastronomie auf beiden Seiten – „mit dem Angebot unterscheiden wir uns schon von anderen Städten“, findet Brosch – geht es zum Fachmarktzentrum am Bahnhofsgelände. Hier liegt der Fokus deutlich auf dem Konsum, Drogerie und Supermärkte reihen sich in Kleidungs- und Schuhgeschäfte ein. In der hintersten Ecke hat das Spielzeuggeschäft Gato Toys aufgegeben, der Leerstand fällt wegen der versteckten Lage allerdings kaum auf. „Ich glaube, wenn da eine Wohnung reinkommt, wäre die sofort vermietet“, überlegt Michael Brosch. Als Stadtverwaltung könne man allerdings nur beschränkt gegensteuern. „Wir können Kontakte vermitteln und Werbung machen, aber welcher Laden an welcher Stelle aufmacht, da haben wir nicht viel zu sagen.“ Umso erfreuter sei man daher über die moderaten Preise der Eigentümer und die „gute Aufteilung zwischen Kofferraumgeschäft am Bahnhof und dem Einkaufserlebnis an der Frankfurter Straße. Und vielleicht trinkt man unterwegs noch einen Kaffee an der Bahnhofstraße“, sagt Brosch. Zu Klagen gibt es momentan, wie es scheint, nicht viel.



Damit das so bleibt, richtet der Bürgermeister allerdings noch einen dringenden Appell an die Halveraner: „Wir brauchen die Lust, in den Laden zu gehen. Die Menschen haben sich zu Corona-Zeiten daran gewöhnt, zu klicken. Die Läden spüren das. Wer eine schöne, intakte Innenstadt will, muss auch die Geschäfte nutzen“, findet er.