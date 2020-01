Sternsinger gesucht - Vortreffen am Samstag

Die Sternsinger sind in der kommenden Woche wieder in Halver unterwegs.

Halver/Oberbrügge - In Halver und Oberbrügge sind die Sternsinger in der kommenden Woche unterwegs.

Vom 10. bis zum 12. Januar segnen sie Häuser und Wohnungen und sammeln Spenden für notleidende Kinder. Das Motto der Sternsinger in diesem Jahr lautet: „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“.

Die Katholische Kirchengemeinde Christus König ruft Kinder dazu auf, bei der Aktion mitzumachen. „Wir brauchen wieder viel Unterstützung von Kindern, die als Sternsinger unterwegs sein wollen und uns bei der Aktion unterstützen“, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Um mehr über dieSternsingeraktion zu erfahren, veranstalten die Organisatoren am morgigen Samstag, 4. Januar, von 10.30 bis 12.30 Uhr ein Treffen im Pfarrer-Neunzig-Haus an der katholischen Kirche Christus König. In der Zeit wird ein kleiner Film über die Aktion gezeigt und das Sternsingerlied geübt. Individuelle Kronen werden außerdem mit den Kindern gebastelt. Jeder ist willkommen.