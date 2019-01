Sternsinger unterwegs in der Innenstadt

Kris und Frieda, Carla und Nora waren am Freitag mit Pfarrer Claus Optenhöfel in der Innenstadt unterwegs.

Halver - Der Besuch bei Bürgermeister Michael Brosch bildet traditionell den Auftakt für die Sternsinger, die seit Freitag in Halver unterwegs sind.

Den Segen gab’s wie immer für das Vorzimmer des ersten Bürgers der Stadt, dann aber auch für den Wartebereich, in dem sich die meisten Besucher des Rathauses aufhalten. Mit Kris und Frieda, Carla und Nora war Pfarrer Claus Optenhöfel am Freitag in der Innenstadt unterwegs.

Im Anschluss lag unter anderem der Kindergarten Spatzennest auf der Route und auch die Redaktion des Allgemeinen Anzeigers. Fürs Zeitungsfoto enterte die Truppe das Klettergerüst des neuen Spielplatzes.

In der Redaktion wählten die Kinder selbst das Bild für die Zeitung aus. Am Wochenende sind die Sternsinger weiter unterwegs – und auch beim Neujahrsempfang der Stadt am Sonntag kommender Woche.