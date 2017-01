Sternsinger sammeln 13 000 Euro trotz Schnee und Eis

Die Sternsinger unterwegs mit Pfarrer Claus Optenhöfel. Trotz widriger Bedingungen sammelten sie in diesem Jahr bislang 13 000 Euro in Haushalten in Halver.

Halver - Bei winterlichem Wetter waren die Sternsinger an den beiden vergangenen Wochenenden in Halver unterwegs: zunächst in Oberbrügge, von vergangenem Freitag an dann im Ortsbereich Halver und weiteren Außenbezirken.

Dank der Großzügigkeit vieler Halveraner konnten 65 Kinder und Jugendliche über 13 000 Euro sammeln, davon über 2000 Euro allein in Oberbrügge.

Leider konnten die Sternsinger in Halver nicht alle Straßen abgehen, so dass einzelne Bereiche in diesem Jahr nicht besucht wurden.

Wer die Aktion noch unterstützen möchte, kann eine Spende auf das Konto der Katholischen Kirchengemeinde bei der Sparkasse Lüdenscheid, IBAN DE 0945 8500 0500 0007 2777 mit dem Zweck „Sternsinger“ überweisen. Auch in der Christus-König-Kirche wird bis zum 29. Januar eine Spendendose der Sternsinger stehen.

Der gesammelte Betrag wird an das Kindermissionswerk weitergeleitet und ist für Hilfsprojekte in aller Welt bestimmt. Besonders im Blick sind in diesem Jahr Kinder in Kenia. „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ hieß das diesjährige Motto.

„In der Aktion Dreikönigssingen 2017 vermitteln die Sternsinger auch hier in Halver, wie wichtig ihr Engagement für Kinder ist, die vom Klimawandel direkt betroffen sind“, sagte Bürgermeister Michael Brosch beim Neujahrsempfang der Stadt Halver am vergangenen Sonntag in Richtung der Kinder, die mit Sammelbüchsen in die Humboldt-Aula gekommen waren.

Am Beispiel der Region Turkana in Kenia zeige sich, welche schwerwiegende Folgen die Veränderungen des Weltklimas für Menschen dort hätten, obwohl der Klimawandel überwiegend in den Industrie- und Schwellenländern verursacht werde. Für diese Kinder im Norden Kenias in der Region Turkana sei es eben nicht selbstverständlich, den Wasserhahn aufzudrehen. Eine regelmäßige Dusche sei dort ein unvorstellbarer Luxus.