Sternsinger in Halver unterwegs

„Es macht Spaß, anderen Kindern zu helfen“, sagt Anton. Er ist einer von sechs Sternsingern, die gestern zum Auftakt der diesjährigen Aktion durch die Innenstadt Halvers zogen.

Textsicher, ansonsten mit Spickzettel abgesichert, trugen sie den Neujahrssegen in die Häuser und die Redaktion des Allgemeinen Anzeigers.

Moritz, Leandro, Anton, Fiona, Jakob und Yana wurden begleitet durch Pfarrer Claus Optenhöfel und werden auch am Sonntag beim Empfang der Stadt zu sehen und zu hören sein.

Die Marschroute nach dem Redaktionsbesuch war klar. „Wir machen noch zwei Banken. Dann kommt die Polizei“, war der Plan der munteren Truppe.

Hier sind die Sternsinger am Samstag unterwegs:

Die Tour am Sonntag:

Die Anwohner an der Bachstraße werden von den Kindern des Kindergarten St. Nikolaus in der kommenden Woche besucht.