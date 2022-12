Sternsinger bereiten sich vor – Aktion im Januar geplant

Teilen

Auch 2023 ziehen die Sternsinger wieder von Tür zu Tür. Die Aktion steht im kommenden Jahr unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. © Martin Meyer

Halver – Die Katholische Kirchengemeinde Christus König in Halver lädt Jungen und Mädchen – egal, welcher Konfession – zur Sternsingeraktion 2023 unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ ein. Auch Kinder aus Oberbrügge können sich an der Aktion beteiligen.

Das Vorbereitungstreffen findet am kommenden Samstag, 17. Dezember, in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr im Pfarrer-Neunzig-Haus an der Hermann-Köhler-Straße 15 neben der Christus-König-Kirche statt. Nach einem erklärenden Film werden das Sternsingerlied eingeübt und die Gewänder anprobiert.

Ablauf

Die Aktion wird in Halver von Freitag, 13. Januar 2023, bis Sonntag, 15. Januar, durchgeführt. Die teilnehmenden Kinder gehen in diesem Zeitraum von Tür zu Tür, um Geld für notleidende Kinder zu sammeln. Sie sind auch zur Teilnahme eingeladen, wenn sie nicht an allen drei Tagen im Januar dabei sein können.

Das Ankleiden erfolgt am Freitag, 13. Januar, um 14 Uhr im Pfarrer-Neunzig-Haus, gefolgt von einer Aussendungsfeier in der Kirche Christus König ab 14.20 Uhr. Am Samstag, 14. Januar, und Sonntag, 15. Januar, treffen sich die Gruppen an gleicher Stelle schon um 13 Uhr und ziehen dann durch die Stadt.

Anmeldung

Eine Anmeldung kann unter sternsinger@christus-koenig.de oder Tel. 0 23 53 /1 00 00 erfolgen.