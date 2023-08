Kollision hat weitreichende Nebenwirkungen

Stau auf Umleitung: Lkw verliert Ladung auf L528

Von: Florian Hesse, Sarah Reichelt, Thilo Kortmann

Ein Lkw geriet am Montagmorgen mit dem Auflieger in einer Rechtskurve der L528 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem weiteren Lkw. © Hesse, Florian

Auf der Umleitungsstraße L528 in Halver ging am Montagvormittag nichts mehr. Der Verkehr staute sich nach einem Unfall bis in die Stadt. Um 11.05 gab die Polizei die Straße wieder frei.

Halver - Auf der L528 waren am Montagmorgen zwei Lkw in einen Unfall verwickelt. Dabei wurde eine Person verletzt. Ein Lkw hat einen Teil seiner Ladung verloren. Der Unfall sorgte für großen Rückstau in beide Richtungen.

Update um 14.25 Uhr: Ein Unfall mit zwei beteiligten Lkw hat am Montagvormittag den Verkehr in Halver stillgelegt. Die Landesstraße 528 war über Stunden nicht passierbar. Einer der Beteiligten wurde bei der Kollision leicht verletzt und ins Klinikum nach Lüdenscheid gebracht.

Stau auf Umleitung in Halver. © Florian Hesse

Der Unfall ereignete sich um 8.55 Uhr hinter dem Ortsausgang Halver in Fahrtrichtung Kierspe. Als Verursacher gilt der Fahrer eines Sattelzuges, unterwegs in Richtung Kierspe, der mit seinem 40-Tonner im Ausgang der Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet. Mit dem Fahrzeugheck streifte er den entgegenkommenden Lkw, einen 7,5-Tonner, der durch den Zusammenstoß von der Straße geriet und in die Böschung fuhr. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Ein Notarzt wurde zur Unfallstelle gerufen.



Ähnlicher Unfall am Freitag Ein ähnlicher Unfall ereignete sich bereits am frühen Freitagmorgen in derselben Rechtskurve auf der L528 in Richtung Kierspe. Wie die Polizeiwache Halver mitteilte, geriet ein Fahrer mit seinem Lkw gegen 4.50 Uhr mit dem Auflieger auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings entstand ein hoher Sachschaden. Beim Lkw wurde der Auflieger eingedrückt, außerdem ist die Plane gerissen. Bei dem Pkw wurde die gesamte linke Fahrzeugseite eingedrückt. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 12 500 Euro.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde bei beiden Fahrzeugen die Bordwand eingerissen. Die Ladung landete auf der Fahrbahn. Dabei handelte es sich um Ikea-Möbel und – deutlich problematischer – Tausende Schrauben, die erst von der Straße geräumt werden mussten. Zusätzliche Wartezeit entstand, weil beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.



Kollision hat weitreichende Nebenwirkungen

Nebenwirkung der Kollision in dem ohnehin unfallträchtigen Straßenabschnitt war, dass der Verkehr auf Halvers Nord-Süd-Achse komplett zum Erliegen kam. Um 11.05 Uhr konnte die Straße durch die Polizei wieder freigegeben werden. Bis dahin stand der Verkehr in Fahrtrichtung Halver von Kierspe aus kommend zeitweise bis zur Einmündung der Landesstraße 284 nach Wipperfürth, die noch als Ausweichmöglichkeit in Frage kam. Insbesondere für Lkw, die in diesem Bereich über zwei Stunden zum Stehen kamen, gab es allerdings keine Möglichkeit mehr zum Ausweichen oder Wenden.

Der Verkehr staute sich weit zurück. Zwischenzeitlich standen die Fahrzeuge bis auf die B229 in Richtung Radevormwald. © Hesse, Florian

In der Gegenrichtung stand der innerstädtische Verkehr auf der Frankfurter Straße in Richtung Kierspe und auf der Umgehungsstraße komplett. Der Stau zog sich bis zum Kreisel am Ortseingang an der Von-Vincke-Straße und bis zum „Steuerparadies“, der Kanzlei Schmale & Raabe, in Richtung Lüdenscheid. Der überörtliche Schwerverkehr hatte keine Ausweichmöglichkeiten, da für Lkw, die nicht Quell- oder Zielverkehr im Raum Lüdenscheid sind, der Lüdenscheider Ortsteil Brügge aufgrund der Sperrung der A45 nicht befahrbar ist.



Baustellenschild sorgt für Verwirrung

Für Verwirrung sorgte ein Baustellenschild an der Kreuzung Frankfurter Straße/Remscheider Straße an der rechten Seite der Frankfurter Straße in Richtung Karlshöhe, kurz nach der Abzweigung in Richtung Hagedornstraße und neues Einkaufszentrum. „Achtung! Baustelle in 500 Metern“ steht da. Nur gehörte das Schild nicht zu dem Unfall, der sich kurz nach dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Kierspe ereignete und der mehrere Stunden lang für chaotische Zustände sorgte. „Das Baustellenschild gehört zu der Gehwegsanierung an der Karlshöhe“, wusste Klaus Ostermann, Leiter des Baubetriebshofes. Im Zuge des 6. Call der Telekom wurden in der Nähe des Aussichtsturmes Glasfaserleitungen verlegt. Zurzeit wird der Bürgersteig wieder in Ordnung gebracht. „Da finden momentan aber keine Arbeiten statt “, fügte Ostermann hinzu.