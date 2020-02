Statistik 2019: Mehr Unfälle in Halver

Polizei legt Daten vor

+ © F. Zacharias / M. Klümper Die Unfallzahlen in Halver 2018 (orange) und 2019 (rot). © F. Zacharias / M. Klümper

Halver - In Halver ist die Zahl der Unfälle im vergangenen Jahr gestiegen – das geht aus der Verkehrsunfallstatistik hervor, die die Polizei im Märkischen Kreis am Dienstag in Iserlohn präsentierte.