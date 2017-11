Start für den Weihnachtsmarkt in Halver

Halver - Ein Bild vom Aussichtsturm an der Karlshöhe werden Besucher auch heute auf dem Halveraner Weihnachtsmarkt finden, und zwar am Stand des Heimatvereins.

Wie schon beim Halveraner Herbst hat Peter Bell vom Heimatverein ein Foto des Turmes aus dem Winter 2002 vergrößert und in 140 Quadrate unterteilt, auf denen sich Turm-Fans eintragen können zum Beitrag von 25 Euro.

Beim Halveraner Herbst kam so die stolze Spendensumme von 3500 Euro zusammen, und Bell ist zuversichtlich, auch an den drei Tagen des Weihnachtsmarkts Unterschriften für alle Felder sammeln zu können. „Ein Bild hätte sich sogar noch in Reserve“, schmunzelt Bell mit Blick auf die Begeisterung, die bei den Halveranern für das Projekt zu spüren ist.

Der Stand des Vereins ist dabei einer von fast 30. Los geht es heute um 17 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Michael Brosch und Wilhelm Helbert als Vorsitzendem des Heimatvereins Halver. Unterstützt werden sie vom Schulchor der Lindenhofschule und anschließend von den Albert Singers, die um 18 Uhr zum Rudel-Karaoke bitten.

Geöffnet ist der Markt am Freitag von 17 bis 20 und am Samstag von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Highlight für die Jüngsten wird am Samstag um 16 Uhr der Besuch des Nikolauses sein mit Leckereien für alle Kinder. Um 18 Uhr folgt noch ein Auftritt des Schulchores der Lindenhofschule. Am Sonntag lädt die Bücherei für 15 Uhr ein zur Märchenstunde mit Edelgard von Hagen. Um 16 Uhr spielt das Blasorchester „Die Volmetaler aus Schalksmühle“ auf.

Für 18 Uhr ist die Ziehung der Gewinner des Weihnachtsmarkrätsels des Heimatvereins und des Allgemeinen Anzeigers geplant.