Bauhof: "Verwehungen sind das größte Problem"

+ © Reichelt Die Busse der MVG waren ohne große Einschränkungen unterwegs. © Reichelt

Halver/Schalksmühle - Starker Schneefall und Glätte erschwerten am Donnerstagmorgen den Berufsverkehr im gesamten Märkischen Kreis. Auch in Halver und Schalksmühle hatte der Räumdienst einiges zu tun, das Telefon auf der Polizeiwache Halver stand nicht still.