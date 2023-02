Halver bekommt Förderung für Outdoor-Fitness

Von: Florian Hesse

Teilen

Unter anderem ein Calisthenics-Gerüst würde in eine solche Anlage passen. © Carsten Koall/dpa

Die Standortsuche für eine Freiluftsportanlage kann beginnen.

Halver - Es war nach der Vorstellung im November 2021 etwas still geworden nach der Vorstellung des Projekts: Der Stadtsportverband Halver hatte damals im Ausschuss zunächst für Kultur, Sport und Soziales die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, über das Programm „Moderne Sportstätten“ des Landes Nordrhein-Westfalen Fördermittel für eine frei zugängliche Outdoor-Fitness-Anlage zu beantragen. Der Ausschuss stimmte zu, den Stadtsportverband dabei zu unterstützen. Und jetzt klappt das.

Die Stadt Halver wird bezuschusst „bei der Erweiterung und Neuerrichtung eines Outdoorsport- und Fitnessplatzes, Gesamtkosten 70 000 Euro, Fördersumme 35 135 Euro, Förderquote 50 Prozent“. So steht es im Bescheid der Staatskanzlei, und die Co-Finanzierung ist in entsprechender Höhe in den städtischen Haushalt für 2023 bereits eingestellt.



Eine Calisthenics-Anlage, an der bis zu 20 Menschen gleichzeitig trainieren könnten, und zwei gewölbte Teqball-Platten könnten sich für einen solchen Outdoor-Bereich eignen. Bei Calisthenics handelt es sich um ein Gerüst, an dem man mit dem eigenen Körpergewicht trainieren kann. Bei Teqball geht es um gewölbte Platten, von der Größe her vergleichbar mit einer Tischtennisplatte, die mit unterschiedlichen Bällen bespielt werden können.



Offen ist aber, wo die Anlage untergebracht werden könnte. In ersten Überlegungen war noch der Rathauspark als Standort im Gespräch, damals im Zusammenhang mit Überlegungen, dort einen Verkehrsgarten für Kinder anzulegen. Andere Ideen zielten darauf hin, die Anlage an der Karlshöhe zu bauen oder in der Nähe der Schulen. Das könnte in die laufenden Überlegungen passen, dort einen „Campus auf dem Dorfe“ zu installieren. Und nach wie vor ist nicht entschieden, wo Skateranlage und ein Bikepark errichtet werden könnten. Vorschlag aus dem Rathaus an die Fraktionen ist zurzeit, zwischen dem Restaurant Cattlemen’s an der Karlshöhe und dem Wohngebiet Neuen Herweg dafür Platz zu schaffen. Kommt es zeitnah zu einer Verständigung über einen Standort, könnte die Anlage in diesem Jahr noch gebaut werden, so der Plan.