Spielplatz im Zentrum: Verwaltung hofft auf positiven Förderbescheid

Halver - Der Förderantrag der Stadtverwaltung für einen zentralen Spielplatz in Halver ist fristgerecht bei der Bezirksregierung in Arnsberg eingegangen. Dies erklärte Bürgermeister Michael Brosch am Mittwoch während der Ausschusssitzung für Jugend und Bildung im Bürgerhaus Oberbrügge.