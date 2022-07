So kann man mitradeln

Stadtradeln: Premiere in Halver

Von: Florian Hesse

Mit dem Rad quer durch die Stadt: Diese Möglichkeit nutzen voraussichtlich vermehrt Bürger ab dem 15. August. © Raidt

Premiere fürs Stadtradeln: Erstmalig beteiligt sich auch die Stadt Halver an der bundesweiten Aktion, zu der das Klima-Bündnis europäischer Städte aufruft.

Halver – Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen im Aktionszeitraum und möglichst auch danach den Platz tauschen – runter vom Fahrersitz hinter Lenkrad, rauf auf den Sattel hinter die Lenkstange.

Die Stadt Halver beteiligt sich vom 15. August bis zum 4. September erstmalig an der Kampagne. Andernorts ist sie bereits angelaufen. Bereits geradelt wurde in 1331 Kommunen, 772 sind gerade dabei, 428 sind noch nicht gestartet. Insgesamt 2531 haben also insgesamt gemeldet. Zum Vergleich: Über 545 000 Menschen aus 1482 Kommunen folgten im letzten Jahr diesem Aufruf und legten mehr als 115 Millionen Kilometer auf dem Fahrrad zurück.



Im Blickpunkt stehen mehrere Ziele. Es geht um mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität, indem Alltagswege mit dem Autos durch das Fahrrad ersetzt werden.



So funktioniert es: Beim Stadtradeln sollen sich Teams bilden und während des 21-tägigen Aktionszeitraums die mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer erfassen. Wer Einzelkämpfer ist, wird automatisch dem Team Halver hinzugefügt. Teilnehmen können alle, die in Halver wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Die Teilnehmer registrieren sich online unter www.stadtradeln.de und tragen ihre geradelten Kilometer dort ins Kilometer-Buch ein oder tracken diese über die Stadtradeln-App.



Dabei könnte das Stadtradeln auch in Halver eine schöne Nebenwirkung mit sich bringen. Denn die Radler können Rückmeldung geben, wie sie die Fahrradinfrastruktur in ihrer Stadt wahrnehmen. Die Radfahrer melden ihrer Verwaltung Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine unübersichtliche Verkehrsführung direkt in einem digitalen Stadtplan. Und im Idealfall nehmen sich Verwaltung und Politik der Sache an. „RADar!“ heißt diese Plattform, bei der die Technische Universität Dresden getrackte Strecken anonymisiert auswertet und Erkenntnisse an die Kommunen weiterreicht. Insbesondere kommunale Entscheidungsträger, das heißt Kommunalpolitiker, sind zur Beteiligung aufgerufen. Angestoßen vom Märkischen Kreis beteiligen sich alle angehörigen Städte und Gemeinden. Damit ist Halver in guter Gesellschaft. In Radevormwald, wo man bereits länger mitmacht, waren es im letzten Jahr 141 Teilnehmer, die immerhin 36 221 Kilometer zusammenstrampelten.



So kann man mitradeln

Wer sich allein beteiligen will, wird automatisch zum Team Halver gezählt, aber auch eigene Teams können sich bilden und gemeinsam fahren. Die Anmeldung erfolgt in wenigen Schritten über die Seite www.stadtradeln.de. Ansprechpartnerinnen bei der Stadt Halver sind Ramona Ullrich und Anika Kaisig aus dem Fachbereich Bauen und Wohnen.