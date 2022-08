Stadtradeln in Halver: Zwischenstand und Tourenfahrten

Von: Florian Hesse

Am 27. August beteiligt sic auch das Fahrradgeschäft E-Motion mit einem Aktionstag. © Stefanie Schildchen

Das Stadtradeln in Halver nimmt Fahrt auf.

Halver - 15 Teams oder Einzelkämpfer beteiligen sich, Stand Donnerstag, zurzeit in Halver an der Aktion Stadtradeln. 3200 Kilometer haben sie inzwischen mit dem Rad zurückgelegt anstelle des Autos.

Touren am 21. August



Einige Kilometer dürften hinzukommen, wenn am kommenden Sonntag, 21. August, der Aktionstag im Rahmen des deutschlandweiten Fahrrad-Projekts stattfindet. Dann treffen sich alle Interessierten – auch wenn sie keine Stadtradler sind – um 11 Uhr im Rathauspark.



Zwei Routen sind vorgesehen, wenn es nach einer kurzen Begrüßung auf die Strecke geht, beide Touren werden geführt durch Mitglieder des ADFC.



Für trainierte Radler oder Besitzer von E-Bikes von Interesse sein dürfte die längere Tour über rund 30 Kilometer in Kooperation mit der Gemeinde Schalksmühle. Dorthin führt die Strecke schön hinab ins Volmetal – aber eben auch wieder den Berg hoch zurück nach Halver. In Schalksmühle steigen die Schalksmühler Radler ein, die anschließend wieder entspannt in die Volmegemeinde zurückrollen können.



Weniger anstrengend dürfte die Familientour sein, die über etwa 12 Kilometer führt. Start und Ziel ist für die Teilnehmer auch hier der Rathauspark, wo zur Belohnung Waffeln gebacken werden.



Aktionstag 27. August



Im Zusammenhang mit der Aktion Stadtradeln bietet das Fahrrad-Fachgeschäft E-Motion an der Kreuzung von Frankfurter Straße und Herpiner Weg am Samstag, 27. August, 10 bis 18 Uhr, einen Aktionstag rund ums Fahrrad an. Vorgesehen sind ein Workshop, ein geführter Basiskurs Fahrrad (schalten, bremsen, pflegen, Fahrtechnik) und ein geführter Fahrtechnikkurs auf dem Mountainbike (Gleichgewicht, Kurven etc.). Zum Aktionstag gibt’s zudem 10 Prozent Nachlass auf E-Bikes. Kuchen, Kaffee und Würstchen runden den Aktionstag ab. Und wer Beratung wünscht, bekommt sie ebenfalls. Zum Workshop (Pannenhilfe, Selbsthilfe) von 12.30 bis 13.15 Uhr ist eine Anmeldung erforderlich (Tel. 0172/272 7 272).



Zwischenstand



Unter den gemeldeten Startern beim Stadtradeln führt das Offene Team Halver mit 24 aktiv Radelnden und 37 Kilometern pro Kopf. Es folgt die Humboldtschule Halver mit 13 Teilnehmern und62 Kilometern pro Starter. Rang 3 belegt Selten RADlos, sechs Aktive mit der individuellen Strecke von jeweils 57 Kilometern.