Dichtes Programm für Halveraner Einzelhandel

Der Halveraner Herbst findet in diesem Jahr am 30. September statt. Die Veranstaltung gibt es seit 1992 in Halver und ist ein Höhepunkt im Jahreskalender der Stadt.

Halver - Zwei verkaufsoffene Sonntag und eine Reihe weiterer Aktionen zur Stärkung des lokalen Einzelhandels: Der neue Vorstand des Stadtmarketings für die Stadt Halver wird eine Vielzahl der Ideen umsetzen, die bei seiner Konstituierung im vergangenen Monat eingebracht worden waren.

„Wir sind froh über den einstimmigen Beschluss des Rates vom Montag, zum Festtag des 60-jährigen Bestehens des Fanfarencorps Landsknechte Halver am 1. Juli die Geschäfte öffnen zu können“, sagt Geschäftsführer Matthias Clever. Zum Landsknechte-Jubiläum werden 3000 bis 4000 Besucher in der Stadt erwartet. Ein eigenes Rahmenprogramm werde der Stadtmarketingverein dem Festzug nicht entgegenstellen. „Das ist die Veranstaltung der Fanfaren.“

Der zweite und letzte verkaufsoffene Sonntag in Halver wird traditionell der zum Halveraner Herbst sein, in diesem Jahr am 30. September.

Wichtigster Tag für den Einzelhandel

Das sei der wichtigste Tag für den Einzelhandel, so der Erfahrungswert. Und auch am letzten September-Sonntag werden Tausende Gäste erwartet. Veranstalter ist auch hier der Stadtmarketing-Verein, doch die Fäden hat auch in diesem Jahr wieder Walter Panne in der Hand, der den Herbst und den dazugehörigen Bauernmarkt auf die Beine stellt.

Neu belebt werden soll auch die Aktion „Heimatshoppen“, um die Kunden zum Einkauf in ihrer Stadt zu bewegen. „Die Innenstadt bewegt sich“, soll das Motto laufen. 22 Händler haben ihre Beteiligung für den 7. und 8. September zugesagt und wollen es ganz individuell mit Leben füllen.

Vorstellbar für die 2. Vorsitzende, Alisa Kannapin: Rabatte auf Laufbrillen beim Optiker, beim Schuhhändler auf Turnschuhe oder Fitness-Lektüre beim ansässigen Buchhandel. Das Stadtmarketing möchte an diesen Tagen die Geschäfte mit Heimatshoppen-Werbematerial für Schaufenster und mit Tüten ausstatten. „Das soll wahrnehmbar werden für die Kunden, und zwar im gesamten Stadtgebiet“, so ihre Hoffnung. Und auch die Öffnungszeiten am Samstag sollen ausgedehnt werden auf 16 oder auf 18 Uhr.

Gleiches gilt auch für den Weihnachtsmarkt. Er findet in diesem Jahr vom 30. November bis zum 2. Dezember statt, und auch hier könnten die Türen der Geschäfte länger geöffnet bleiben. Und nicht zuletzt: Auch eine Nikolaus-Schuhaktion soll es in diesem Jahr wieder geben.

Verzicht aufs Public Viewing

Von einer Veranstaltung hat sich das Stadtmarketing in diesem Jahr allerdings verabschiedet. Das Halloween-Shopping war seitens des Einzelhandels gut angenommen worden. Darauf wird man in diesem Jahr allerdings verzichten, um Schalksmühle keine Konkurrenz zu machen. Zeitgleich am 31. Oktober richtet dort das Stadtmarketing im Zwei-Jahres-Turnus „Schalksmühle köstlich“ aus. Das will man aus Halver nicht gefährden und die Veranstaltung der Kollegen bewerben. Die Schalksmühler hätten zugesagt, im Gegenzug im Folgejahr Reklame für das dann wieder in Halver stattfindende Halloween-Shopping zu machen.

Durchs Raster gefallen ist bei den Planungen lediglich eine Veranstaltung. Das angedachte Public Viewing zum Schweden-Spiel am kommenden Samstag, 23. Juni, sei als einmalige Veranstaltung vom technischen Aufwand und von den Kosten her nicht zu stemmen gewesen, begründet Alisa Kannapin den Verzicht auf die Veranstaltung, die ersten Überlegungen zufolge auf dem Alten Markt hätte stattfinden sollen.