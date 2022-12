Weihnachtliche Stiefelaktion für Kinder in Halver

Von: Florian Hesse

Die weihnachtliche Stiefelaktion des Stadtmarketing ist angelaufen. © Hesse, Florian

Ab 17. Dezember kann gesucht werden.

Die Karten gibt’s ab sofort und bis zum 14. Dezember. Am 17. Dezember geht dann die Suche los.

Der Stadtmarketingverein Halver lädt wieder ein zur Weihnachtsaktion „Such’ deinen Stiefel“. Mitmachen können Kinder bis zum Alter von zehn Jahren, „also auch Babys“, schmunzelt Vorsitzende Christina Kroner.

Teilnehmen ist einfach. In der Boutique Lene Fashion an der Bahnhofstraße 13 nimmt Alisa Schumann die Karten entgegen, die in Kitas und Grundschulen und auch in ihrem Geschäft ausliegen. Darauf schreibt sie eine Nummer. Und diese Nummer findet sich auch auf den Stiefeln, die in den Schaufenstern von Halveraner Geschäften stehen. Passt die Nummer, gibt’s den Stiefel, gefüllt mit Süßem, Nüssen oder Mandarinen.

Mehr als 250 Kinder machten bei der Erstauflage mit. Und in drei Stiefeln wartet zusätzlich eine besondere Überraschung. Ziel ist es, den Halveraner Kindern und Eltern zu zeigen, wie vielfältig die Halveraner Geschäftswelt ist.