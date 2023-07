Stadt veröffentlicht Seniorenratgeber mit vielen Angeboten

Von: Thilo Kortmann

Thomas Gehring und Mandy Klotz stellten die neue Ratgeber-Broschüre „Älter werden in Halver“ vor. In einer Auflage von 1200 Exemplaren liegen die Ratgeber ab sofort aus, unter anderem auch im Bürgerzentrum an der Mühlenstraße. © : KORTMANN

Die Stadt Halver hat eine Info-Broschüe mit den Angeboten für ältere Menschen. Ab sofort ist die Broschüre über die Angebote kostenlos erhältlich.

Halver – Die Idee entstand schon vor Corona, die Produktion hat jetzt ein Jahr gedauert. Inspiration war die Version aus Nachbarstädten wie Wipperfürth. Gemeint ist die neue Ratgeber-Broschüre „Älter werden in Halver“, die in einer Auflage von 1200 Exemplaren erschienen ist und ab sofort kostenlos ausliegt. Hauptzielgruppe der Ausgaben sind Bürger im Alter von 50plus.

Am Donnerstag stellten Mandy Klotz und Thomas Gehring von der Stadt Halver den neuen Ratgeber im Bürgerzentrum an der Mühlenstraße vor. Die 28 Seiten starke Broschüre wurde vom Verlag total-lokal mit Sitz in Augsburg gedruckt, redaktionell und grafisch gestaltet.

Vorbild aus anderen Städten

Die Hauptschwerpunkte und die Auswahl hat jedoch Mandy Klotz vorgegeben. Klotz hatte auch die Idee zum Werk, das sich allein aus der darin abgedruckten Werbung finanziert. Wobei wiederum die Inspiration dazu aus dem Bergischen kam. „In Wipperfürth gibt es diese Broschüre schon länger. So bin ich auf die Idee für Halver gekommen“, erklärt Klotz. Der Verlag total-lokal habe sich auf diese Form von Broschüre spezialisiert und sei auch in den anderen Städten dafür verantwortlich.

Während sich total-lokal um die Werbung und Gestaltung gekümmert hat, stand für Mandy Klotz die Recherche im Mittelpunkt, und zwar die aufwendige Suche nach den vielen Angeboten, die zum Thema „Älter werden in Halver“ passen – wobei sich dabei schon die Frage gestellt habe, ab wann man heute alt ist, so Gehring.

Was machen im Todesfall?

Für Mandy Klotz sei zum Beispiel auch die Problematik „Was muss ich bei einem Todesfall machen?“ ein Auslöser für die Schaffung dieses Ratgebers. Die Frage, wie man dann vorzugehen hat, treffe ja auch schon jüngere Menschen, „deshalb ist der Ratgeber nicht nur was für ältere Menschen. Auch jüngere Halveraner können sich dort wichtige Informationen holen“, erklärt Klotz. Es gebe beispielsweise auch einen Überblick die Sport-, Bewegungs- und Kulturangebote. Als Beispiele nennt sie den Tennisclub Halver oder das Volleyball-Angebot. „Tischtennis ist auch drin“, ergänzt Thomas Gehring.

Broschüre aus Papier und E-Paper

Dass die Broschüre als Papierversion gedruckt wurde, sei beabsichtig. „Es muss nicht immer nur digital sein. Es gibt noch viele Menschen, die gerne Papier in den Händen haben.“ Jedoch komme das Digitale auch nicht zu kurz. Es gibt auf der Facebook-Seite Halver/Westfalen und total-lokal.de bereits einen Link zur E-Paper-Version des Ratgebers. „Schon bald wird die E-Paper-Variante aber auch auf unserer städtischen Homepage abrufbar sein“, erklärt Mandy Klotz, die jeden 4. Donnerstag den „Kaffeeklatsch“ im Bürgerzentrum organisiert.

Auch hilfreich für junge Menschen

Zum Aufwand der Recherchen ergänzt sie, dass sie versucht habe, möglichst das gesamte Angebot für Menschen ab 50 zusammenzutragen, jedoch weiß sie auch: „Wenn ich jemanden vergessen haben sollte, der soll sich bitte bei mir melden. Der kommt dann in die nächste Ausgabe“, verspricht die städtische Mitarbeiterin.

Die nächste erscheine wahrscheinlich in vier bis fünf Jahren. „Es kommt aber auch darauf an, wie die jetzige angenommen wird“, erklärt Gehring. Die ersten Rückmeldungen seien jedenfalls schon mal vielversprechend, so Gehring. Das unterstreicht auch seine Kollegin. „Der Ratgeber kommt ganz gut an. Ich habe bislang noch nichts Negatives gehört“, freut sich auch Mandy Klotz über das erste Feedback.