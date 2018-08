Hohe Gebühren für Abwasser in Halver

+ © Bus Im kreisweiten Vergleich der Abwasser-Gebühren belegt Halver den vierten Platz. © Bus

Halver - Der Bund der Steuerzahler hat verglichen, wie hoch die in den einzelnen Kommunen erhobenen Gebühren für Abfall und Abwasser sind. Das Ergebnis: In Halver sind die Abwassergebühren am vierthöchsten.