Stadt kauft Grundstück für Bike- und Skaterpark

Von: Florian Hesse

Teilen

Unterhalb des Minigolfplatzes an der Karlshöhe könnte eine Skater- und Bikeanlage entstehen. Die Fläche stünde durch den Grunderwerb zur Verfügung. © Florian Hesse

Es könnte klappen mit einem Angebot für Jugendliche.

Halver – Mit dem Erwerb einer rund 9000 Quadratmeter großen Fläche zwischen dem Wohngebiet Neuen Herweg und dem Restaurant Cattlemen’s will die Stadt einen Standort für eine Skateranlage und einen Bikepark schaffen. Voraussichtlich 2024 wäre die Freizeitmöglichkeit für Jugendliche an der Karlshöhe dann verfügbar.



In nicht öffentlicher Sitzung hatte der Hauptausschuss am Montag dem Grundstücksgeschäft zugestimmt und die Schweigepflicht aufgehoben, bestätigt Kämmerer Simon Thienel auf Anfrage der Redaktion. Das grundsätzliche Ziel, dort die Anlage neu zu bauen, ist dabei so neu nicht. Auch in den Fachausschüssen war die Überlegung bereits im November vorgestellt worden, wobei sich das Gelände zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Besitz der Stadt Halver befand, die es nun aus dem Eigentum der Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle erwerben konnte. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.



Im Rahmen der Bauleitplanung müsste nun noch die Politik dem Vorhaben zustimmen, das endlich die Lösung für die Kinder und Jugendlichen bieten könnte. 2021 war die Skateranlage an der Katrineholmstraße geschlossen worden, nachdem juristisch klar geworden war, dass sie dort in dieser Form nie hätte gebaut werden dürfen. Danach begann die Suche nach neuen Standorten – an der Herpine oder auch in der Nähe der Reitanlage Karlshöhe.



Der Neubau der Anlage, die in Einzelteilen durch den Baubetriebshof zwischengelagert ist, soll mit möglichst geringen Eingriffen in die Natur, das heißt konkret in den vorhandenen Baumbestand, erfolgen, kündigt Thienel, zuständig auch für die Bauleitplanung, weiter an.