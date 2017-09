Veränderungssperre für Wippermann-Gelände

+ © Florian Hesse „Werkhof lohnt sich“ steht auf einem Banner, das gegenüber der Einfahrt zum Werkhof hängt. © Florian Hesse

Halver - Mit einem eigenen Bebauungsplan und einer Veränderungssperre für das Wippermann-Gelände will sich die Stadt Halver die Planungshoheit für diesen Bereich sichern. Interessiert an dieser Fläche ist bekanntlich der Discounter Lidl, den es von der Hagener Straße in die Innenstadt zieht.