Erste Spielplätze sind verkauft - doch was machen die Menschen damit?

Erste Käufer für Spielplatzflächen

+ © Opfermann Die Spielgeräte sind schon weg: Nur noch das Schild erinnert an den früheren Spielplatz an der Talstraße. © Opfermann

Halver - Während am Rathaus in der vergangenen Woche der neue zentrale Spielplatz eröffnet wurde, kann die Stadt Halver auch bei der Käufersuche für aufgegebene Spielflächen erste Erfolge vermelden. Doch was machen die Menschen mit den Flächen?