Bewerber für „Ponywiese“ noch Mangelware

Von: Florian Hesse

Die Ponywiese oberhalb der Polizeiwache. © Florian Hesse

Konkrete Bewerbungen und Konzepte gibt es noch nicht. Erste Anfragen und Nachfragen registriert Kämmerer Simon Thienel aber schon zur „Ponywiese“ an der Frankfurter Straße.

Halver - Seit Ende November ist das innerstädtische Grundstück an der Frankfurter Straße oberhalb der Polizeiwache auf dem Markt und öffentlich ausgeschrieben. Es ist Bestandteil des Gesamtkonzepts des Kreativquartiers Wippermann und soll sich letztlich in die städtische Bewerbung im Wettbewerb der Regionale 2025 einfügen mit dem benachbarten Sozialkaufhaus Werkhof und dem Denkhof unter anderem mit Raum für Coworking, Veranstaltungen und Seminaren.

Fragen hätten sich unter anderem auf den genauen Zuschnitt des verfügbaren Geländes gerichtet, sagt Thienel auf konkrete Nachfrage. Dabei gehe es um einen angrenzenden kleineren Teilbereich, bei dem der Eigentumsübergang oder ein Nutzungsrecht noch nicht abgeschlossen sei, was er aber kurzfristig erwarte.



Filetgrundstück

Die Stadt Halver hatte das „Filetgrundstück“ von Dr. Axel Wippermann beziehungsweise der Erbengemeinschaft der Halveraner Industriellenfamilie erworben mit dem Ziel, die stadtplanerische Entwicklung weiter voranzutreiben. Zum umfangreichen Grundstücksgeschäft mit den Wippermann-Erben gehörten auch der weitere Bereich der Fläche in Richtung des Kulturbahnhofs wie auch Bereiche an der östlichen Grenze der Kernstadt, die in den kommenden Jahren ökologisch aufgewertet werden sollen.



„Wir gehen davon aus, in Kürze den Grunderwerb vollständig abgewickelt zu haben“, zeigt Thienel sich zuversichtlich zur weiteren Entwicklung der Planung. Alle Gespräche und Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft seien in der Vergangenheit stets lösungsorientiert und verlässlich abgelaufen, sagt Thienel im Rückblick.



Sportliche Fristen

Für den ausgeschriebenen Teil des Wippermann-Areals verfolgt die Stadt das Ziel, interessierte Investoren zu gewinnen, die auf dem Baufeld Raum schaffen wollen für beispielsweise Verwaltung, barrierefreie Geschosswohnungen, Beherbergung, Verkaufsstätten, Kanzleien oder Arztpraxen. Dafür zur Verfügung stehen rund 1200 noch zu vermessende Quadratmeter stadtzentraler Fläche, erschlossen über die Frankfurter Straße und im weiteren Verlauf auch fußläufig aus Richtung des Kulturbahnhofs.



Die zeitlichen Vorgaben dafür sind „sportlich“, wie Thienel einräumt, „aber wir haben ja schon bewiesen, dass wir das können.“ Bewerbungsfrist für ein Erstangebot ist der 1. März kommenden Jahres. Bis Ende April kann gegebenenfalls nachverhandelt werden. Mitte Mai soll ein politisch beschlussfähiges Angebot vorliegen, über das der Hauptausschuss dann Mitte Juni entscheiden könnte. Die detaillierte Ausschreibung findet sich auf der Homepage der Stadt Halver unter www.halver.de, Auskünfte erteilt der Kämmerer auch persönlich unter Tel. 0 23 53/7 31 02, E-Mail s.thienel@halver.de.