25 Hektar Naturschutzgebiet neu in Halver

Von: Monika Salzmann

Gaben den Start des gemeinsamen Projekts „Von der Quelle bis zur Mühle“ bekannt: Klaus Brunsmeier von der Heesfelder Mühle, Ingo Bünning vom Münsteraner Büro „biopace“ und Simon Thienel, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer der Stadt Halver (von links). © Salzmann, Monika

„Von der Quelle bis zur Mühle“ soll das obere Hälvertal ökologisch entwickelt werden.

Halver - Das langfristige Ziel ist die Ausweisung gemeinsamer Flächen als Naturschutzgebiet Oberes Hälvertal: Im Beisein von Ingo Bünning vom Münsteraner Büro „biopace“ – Büro für Planung, Ökologie & Umwelt – als beauftragtem Umweltplaner gaben Simon Thienel, Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Halver, und Klaus Brunsmeier von der Heesfelder Mühle am Dienstag bei einem Pressegespräch am Grillplatz zwischen Howarde und Winkhof den Start eines gemeinsamen ökologischen Projekts unter dem Motto „Von der Quelle bis zur Mühle“ bekannt.

Auf 25 Hektar – zwölf Hektar aus städtischem Besitz und 13 Hektar aus dem Besitz der Heesfelder Mühle – soll ein Naturparadies entstehen. Flächenmäßig gibt es Luft nach oben, wie Ingo Bünning ergänzte. Mehrere Hunderttausend Euro sollen dafür in die Hand genommen werden. Die städtischen Flächen, die gemeinsam mit den Flächen der Heesfelder Mühle für umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen genutzt werden sollen, stammen überwiegend aus Grundstücksgeschäften mit der Erbengemeinschaft Wippermann. Bei Gesprächen sei herausgekommen, „dass man mehr aus diesen wertvollen Flächen machen kann“, erläuterte Thienel. Zudem sei es notwendig, für das geplante Gewerbegebiet Leifersberge Ausgleichsflächen zu schaffen. Diese sollen im Hälvertal entstehen und nicht in einer anderen Region.

Es gehe darum, einen nachhaltigen Mehrwert für Halver und den Naturschutz zu schaffen. Seit Menschengedenken tue der Mensch alles, „um das Wasser loszuwerden“, ergänzte Klaus Brunsmeier. Durch die Klimaveränderungen hätten sich die Voraussetzungen allerdings grundlegend verändert. Wichtig sei jetzt, das Wasser in der Region zu halten. Wasserrückhaltung und Wiedervernässung seien das Gebot der Stunde, um Artenvielfalt und Lebensräume zu erhalten. Von Schwammlandschaften gegen die Klimakrise war die Rede.

Als sogenannte BSN-Flächen, die für den Naturschutz gesichert und entwickelt werden sollen, kämen die genannten 25 Hektar in Frage. „Wir haben Flächen, die sich für Wiederbewaldung eignen, sehr schöne Feuchtwiesen und Auenwälder sowie Anlagen für die Wasserrückhaltung.“ Große Teile der Wälder seien trocken. Angedacht sei eine andere Form der Waldbewirtschaftung.



Aufgabe von Ingo Bünning ist zunächst eine Biotoptypenkartierung, um den Ist-Zustand der Flächen zu erfassen. Anschließend werden die Flächen bewertet und einem Soll-Zustand gegenübergestellt. Die Differenz zwischen Ist- und Soll-Zustand entscheidet darüber, was gemacht werden muss, um das große zusammenhängende Gebiet ökologisch aufzuwerten.



„Die Vorarbeiten werden gemacht“, erläuterte der Münsteraner, der diesbezüglich bereits mit dem Institut für Landschaftsökologie in Münster für die wissenschaftliche Begleitung des Projekts Kontakt aufgenommen hat. „Wir haben die Hoffnung, dass Ende nächsten Jahres erste Maßnahmen umgesetzt werden können.“ Es bestehe dringender Handlungsbedarf, ergänzte Klaus Brunsmeier, damit Ringelnattern und andere Tiere nicht verschwinden. „Die Flächen stehen bereit.“

Für den Naturschutz sei das Projekt „eine tolle Chance“. Eine Streuobstwiese am Winkhof – etwas für Hochzeitspaare oder Schulklassen – brachte er ins Gespräch. Mit dem Projekt gehe die Verpflichtung zu nachhaltiger Pflege einher, versprach Simon Thienel. In einem ersten Schritt beabsichtigt er, 350 000 Euro für Renaturierungsmaßnahmen in den Haushalt 2023 einzustellen. Wichtig sei zudem eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen des Märkischen Kreises, um das Projekt erfolgreich zu verwirklichen.