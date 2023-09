Ausschreibung öffentlich: Stadt auf Pächtersuche für Schieferhaus

Von: Florian Hesse

Teilen

Die Zukunft des Schieferhauses an der Frankfurter Straße ist wieder offen. © Florian Hesse

Ohne Bewerbungsfrist, aber dafür detailliert findet sich jetzt die Ausschreibung für das frühere Tortenatelier, danach das Don Simons Avenue auf der Homepage der Stadt Halver.

Halver - Wie angekündigt hat die Verwaltung umgehend nach Auflösung des Pachtvertrags eine neue Ausschreibung für das Schieferhaus an der Frankfurter Straße auf den Weg gebracht in der Hoffnung, den innerstädtischen Leerstand kurzfristig zu beenden.

Beworben wird ein „Café in Halver, Frankfurter Str. 39, Gesamtfläche inklusive Nebenräumen mit 106 Quadratmetern und Sonnenterrasse“.



Zu verpachten sei das Erdgeschoss des denkmalgeschützten Hauses an der Frankfurter Straße 39 mit Gastraum sowie Theken- und Vorbereitungsbereich, Südterrasse und Büro/Lager im Dachgeschoss. Das Haus befinde sich in bester Innenstadtlage in direkter Nähe zu Busbahnhof, Geldinstituten, Dienstleistern und Geschäften.



Die Schieferhäuser Nr. 39 und 41 sind seit März 2015 Teil des sozio-kulturellen Zentrums „Häuser der Kultur“ in Halver, zu dem auch die nahe gelegene Villa Wippermann mit dem Regionalmuseum gehört. Von den Interessenten werde daher Interesse und Aufgeschlossenheit für Ausstellungen, Aufführungen und Ähnliches in kleinem Rahmen erwartet, die nach Absprache auch im Cafébereich stattfinden können. Für die Räume im Obergeschoss liegt das Bewirtschaftungsrecht beim Pächter, die ansonsten beispielsweise Vereinen und Verbänden in Absprache zur Nutzung überlassen werden können. Dem potenziellen Pächter stünden zur Verfügung eine Schankanlage, eine Kühltheke und eine kleine Gastroküche, die sich zur Zubereitung von kleineren Speisen eigne. Im Außenbereich gebe es eine Sonnenterrasse mit Möbeln. Der Innenbereich ist ebenfalls möbliert.

Die Pachthöhe und die Nebenkostenpauschale würden individuell mit den Interessenten besprochen, wenn das Konzept Zustimmung finde. Ansprechpartnerin bei der Stadt Halver ist Yvonne Weber, Tel. 0 23 53/7 31 03, E.Mail y.weber@halver.de.