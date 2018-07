Erste Interessenten für Hotel Haus Frommann

+ © Hesse Seit Januar 2016 ist das Hotel Frommann im Besitz der Stadt Halver. Ursprünglich war dort die Unterbringung von Flüchtlingen geplant, doch das passierte nie. © Hesse

Halver - Die Stadt Halver befindet sich in Gesprächen über ihre Bestandsimmobilie Hotel Haus Frommann. Bislang weniger Interesse gebe es an der früheren Förderschule an der Susannenhöh, sagte auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers Kämmerer Markus Tempelmann.