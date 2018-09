Unterstützung für Menschen vom Halveraner Bahnweg

Bezugsperson für Flüchtlinge und Wohnungslose gesucht

+ © Finger Am Bahnweg befinden sich derzeit noch in drei Häusern Unterkünfte für Flüchtlinge und Wohnungslose. © Finger

Halver - Die Stadt will für die Menschen, die in den Unterkünften am Bahnweg leben, eine pragmatische Anlaufstelle vor Ort schaffen beziehungsweise erhalten.