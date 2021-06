Platz für Familien und Gewerbe

Stadt Halver sieht Möglichkeiten des „Sternbergerlandes“

Hinter und neben dem Autohaus Piepenstock könnte aus der gewerblichen Baufläche ein Mischgebiet werden.

Aus einer ungenutzten Brachfläche am nördlichen Rand der Kernstadt an der Hagener Straße rund ums Autohaus Piepenstock soll ein Mischquartier mit Mehrfamilienhäusern, einem Kindergarten und kleineren Gewerbebetrieben werden. Das sieht die Änderung des Flächennutzungsplanes an der Hagener Straße vor. „Sternbergerland“ ist der Titel des Projekts.

Halver - Dass dort ein Kindergarten entstehen könnte, hatte der Allgemeine Anzeiger kürzlich erst berichtet. Doch die Planungen reichen weiter. Als Ergänzung zu der bereits entlang der Sternberger Straße bestehenden Bebauung mit Mehrfamilienhäusern soll die Bebauung mit weiteren Mehrfamilienhäusern möglich werden, um das Angebot an innenstadtnahem und bezahlbarem Wohnraum zu ergänzen, heißt es in der Vorlage, die in der kommenden Woche im Ausschuss für Planung und Umwelt erstmalig erörtert wird.

Insgesamt geht es um eine Fläche von etwa 1,6 Hektar (16 000 Quadratmeter) und damit etwa doppelt so viel wie ein Fußballplatz.



Die nördliche Grenze bildet die Umgehungsstraße (B229), im Osten und Süden die Bebauung an der Sternberger Straße und im Westen die Hagener Straße. Mitten auf dem Gelände findet sich das VW-Autohaus Piepenstock, das ebenso wie der dort befindliche Sanitär und Heizungsbetrieb Bestandsschutz genießt. Vorstellbar seien im gemischten Quartier auch Büronutzungen, Arztpraxen und ergänzende medizinische Dienstleistungen, so die Vorlage für den Ausschuss weiter.



Um das realisieren zu können, ist die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. Bislang gilt der Bereich als gewerbliche Baufläche.