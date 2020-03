Geschäfte in Halver müssen schließen - Wochenmarkt findet statt

Halver - Aufgrund des Coronavirus mussten viele Geschäfte in Halver am Mittwoch schließen.

Dazu zählen Mode- und Blumengeschäfte, Nonfood-Händler sowie Buchhandlungen, Sonnenstudios und Handyshops. Damit reagiert die Stadt Halver auf den Erlass der Landesregierung, den Einzelhandel zu schließen.

„Wir haben den Erlass in unserem Stab besprochen, diese Entscheidung getroffen und unser Ortsrecht angewandt. Wir haben Verständnis dafür, dass derzeit noch einzelne Händler geöffnet haben, weil diese Entscheidung erst heute getroffen und veröffentlicht wird. Aber mit der Bekanntgabe müssen die Läden leider schließen“, erklärte Bürgermeister Michael Brosch am Mittwoch.

Wochenmarkt am Freitag findet statt

Nicht von der Schließung betroffen sind Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken, Banken/Sparkassen, Geschäfte des Großhandels, Bau- und Gartenmärkte, Tankstellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitschriftenläden, Poststellen, Tierbedarfsmärkte und Friseurbetriebe.

Auch der Wochenmarkt am Freitag am Alten Markt findet statt. Zudem dürfen die Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, die Abhol- und Lieferdienste, die Apotheken sowie die Geschäfte des Großhandels in dieser Ausnahmesituation auch an Sonntagen bis auf Weiteres von 13 bis 18 Uhr öffnen. Dies gilt nicht für die Ostertage (Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag).