Turnhalle Oberbrügge: Mehr als eine halbe Millionen soll investiert werden

Landesförderung macht neues Projekt möglich

+ © Bauamt Stadt Halver/Katrin Siegmund Die Turnhalle in Halver-Oberbrügge soll mithilfe von Fördergeldern saniert werden. Insgesamt 568000 Euro werden veranschlagt. © Bauamt Stadt Halver/Katrin Siegmund

Überraschend lag im Rat am Montagabend in der Aula der Humboldtschule eine Tischvorlage zur Sporthalle Oberbrügge bereit. Es geht um 568 000 Euro, mit denen die Sporthalle Am Nocken in einem „recht umfassenden Paket“, wie es Bauamtsleiter Michael Schmidt nannte, saniert werden soll.