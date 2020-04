Lösung für Grünabfälle - Abholung erfolgt in diesem Monat

Halver - Vier Fraktionen im Rat drängen auf eine Lösung in Sachen Grünabfälle. Der Container auf dem Gelände des Baubetriebshofs an der Elberfelder Straße steht derzeit für die Annahme privaten Grünabfalls nicht zur Verfügung, um es dort nicht zu Ansammlung von Menschen kommen zu lassen.

Die Stadt fordert daher die Bürger auf, während der Corona-Beschränkungen Grün- und Strauchschnitt auf dem eigenen Grundstück zu lagern. Doch gerade jetzt seien die Menschen damit beschäftigt, Pflanzen und Beete in Schuss zu bringen.

CDU, UWG, Grüne und FDP bitten daher in einem gemeinsamen Antrag an den Bürgermeister, eine Lösung zu finden. Die wurde jetzt gefunden. Orientiert wurde sich am Vorbild Schalksmühle, wo der Grünabfall abgeholt werde.

Die Möglichkeit wurde im Auftrag von Brosch in finanzieller Hinsicht von Kämmerer Markus Tempelmann überprüft. Anders als Schalksmühle arbeite die Stadt Halver mit dem Lüdenscheider STL in Sachen Entsorgung zusammen.

Die Lösung

Die Lösung ist nun, dass vom 20. bis 24. April ein zusätzliches Fahrzeug von STL das gesamte Stadtgebiet abfährt und die Grünabfälle gebündelt oder in kompostierbaren Säcken einsammelt. Es gelten die gleichen Bezirke wie beim Restmüll. Abgeholt werden am 20. April: Nr. 1, 2, 6 und 7. Am 21. April: Nr. 3, 4, 8 und 9. Am 22. April: Nr. 5, 10 und 11 sowie am 24. April: Nr. 12 und 13.