Stadt Halver kauft Gebäude an Frankfurter Straße

Halver - Die Stadt Halver hat Informationen des Allgemeinen Anzeigers zufolge die Immobilie Frankfurter Straße 11 erworben. Das leer stehende und heruntergekommene Gebäude könnte nach einem Abriss Platz machen für eine Aufweitung der Straße um einen kleinen Platz, der die Attraktivität der Innenstadt erhöht.

Die Übernahme des Gebäudes war schon seit langer Zeit Thema, aber immer wieder an unterschiedlichen Preisvorstellungen gescheitert. Damit ist es offenbar vorbei.

Der Hauptausschuss als zuständiges Gremium soll dem Geschäft zu gestimmt haben, heißt es aus gut informierten Quellen. Als Grundstücksgeschäft wurde der Tagesordnungspunkt am Mittwoch im nichtöffentlichen Teil der Tagesordnung behandelt.

Ob es tatsächlich zum Tragen kommt, hängt allerdings noch von mehreren Faktoren ab. Denn die Stadt geht davon aus, über das Programm der Regionale 2013 eine Förderung für die geplante städtebauliche Aufwertung zu erhalten. Die neue Nutzung der Fläche würde so in die Zielsetzung der Regionale passen, die Innenstadt attraktiver zu gestalten.

Das Förderprogramm des Landes hatte in den vergangenen Jahren unter anderem dafür gesorgt, dass die Häuser der Kultur an der Frankfurter Straße und die Villa Wippermann mit Leben gefüllt wurden. Auch der Alte Markt und das Umfeld der Nicolai-Kirche profitierten von der Cluster-Förderung in der Region. Und in der Halveraner Politik war offen der Wunsch geäußert worden, mit dieser städtebaulichen Anstrengung fortzufahren.

Eine konkrete Planung für die Ausgestaltung des dann frei werdenden Grundstücks liegt noch nicht vor. Neben neuen Aufenthaltsmöglichkeiten könnten Ladestationen für Elektro-Fahrräder und Elektroautos entstehen, an denen es in Halver im innerstädtischen Bereich noch mangelt.