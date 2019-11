Eine Million Euro für die Fassade einer Schule

So soll die Fassade der Südost-Seite der Humboldtschule aussehen.

Halver - Eine Million Euro möchte die Stadt Halver in die Fassadensanierung einer Schule investieren.

Eine Million Euro will die Stadt Halver in die weiteren Fassadensanierungen der Humboldtschule investieren. Nach den umfangreichen Bauarbeiten im Bereich des Atriums stehen nun die Südseite zum Hof und die Nordseite zur Humboldtstraße auf dem Maßnahmenprogramm, geht aus der Vorlage für den nächsten Ausschuss für öffentliche Einrichtungen hervor. Dieser findet am Dienstag, 12. November, 17 Uhr (Ratssaal, öffentlich) statt.

550 000 Euro vom Gesamtbetrag sind für die Hofseite veranschlagt mit Abbruch der waagerechten Betonkonsolen, Abbruch der horizontalen Betonlisenen (Mauerblende), Austausch der Fensterelemente, Montage Wärmedämmverbundsystem, Montage außenliegender Sonnenschutz sowie Anpassungsarbeiten im Innenbereich.

450 000 Euro kostet die Nordseite zur Straße hin mit Austausch der Fensterelemente, Montage des Wärmedämmverbundsystems und Anpassungsarbeiten innen. Finanziert wird das Projekt aus Rückstellungen in Höhe von 714 000 Euro, die im Jahr 2017 für die Maßnahme gebildet wurden, außerdem durch das Programm Gute Schule 2020 mit 282 600 Euro, dessen letzte Tranche im kommenden Jahr fließt.