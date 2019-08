Film-Premiere: 50 Jahre Halver in 33 Minuten

50 Jahre Stadt Halver

+ © Hesse Der Stadtfilm über 50 Jahre Halver ist ab sofort zum Preis von fünf Euro erhältlich. © Hesse

Halver - Rund 40 Besucher kamen am Sonntag zur Eröffnung der neuen Ausstellung in der Villa Wippermann und schauten sich die Tafeln mit Fotos und Texten zu 50 Jahre Stadt Halver an. Auch der Film zu den fünf Jahrzehnten feierte seine Premiere.