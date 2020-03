Drei Corona-Erkrankte in Halver und Schalksmühle

Halver/Schalksmühle - [Update 17.43] Die Stadt Halver verzeichnet den ersten Fall eines Corona-Erkrankten. Seit Montagabend liegt die Information im Rathaus vor. In Schalksmühle ist die Fallzahl innerhalb kürzester Zeit auf zwei gestiegen.

In einer Mitteilung des Märkischen Kreises war für die Volmegemeinde am Dienstagnachmittag zunächst nur von einer infizierten Person die Rede. Diese Zahl ist mittlerweile aber wieder hinfällig: Die Gemeindeverwaltung selbst spricht mittlerweile von zwei Fällen in Schalksmühle.

Angaben zu Alter, Geschlecht und gesundheitlichem Zustand macht der Märkische Kreis aus Datenschutzgründen nicht. Es seien aber nach den positiven Tests jeweils zwei Kontaktpersonen ermittelt worden, die nun ebenfalls unter häuslicher Quarantäne stehen, sagt Hendrik Klein, Pressesprecher des Märkischen Kreises auf unsere Nachfrage.

Ein automatischer Test dieser Kontaktpersonen erfolgt nach den geltenden Richtlinien nicht automatisch. Sollten sich bei ihnen Symptome der Erkrankung – fachlich genau Covid-19, verursacht durch das Coronavirus Sars-CoV-2 – zeigen, gilt die Vorgabe, telefonisch den Hausarzt zu kontaktieren, der dann eine Überweisung für einen Test ausstellt. Damit verbunden ist dann ein Termin im nächstgelegenen Drive-in für einen entsprechenden Abstrich. Der befindet sich in Lüdenscheid. Sollte der Betroffene nicht in der Lage sein, ihn selbst aufzusuchen, sind Test-Teams des Gesundheitsamts des Märkischen Kreises mobil, um ihn an der Wohnung aufzusuchen und den Abstrich vorzunehmen. Innerhalb von 48 bis 72 Stunden sollen die Befunde vorliegen.

Kein automatischer Test der Kontaktpersonen

Ein normaler Schnupfen ist dabei noch kein Anlass zum Testen. Die Verläufe der Lungenerkrankung Covid-19 variieren dabei laut dem Robert-Koch-Institut stark. Sie reichten von Verläufen ohne Symptome bis hin zu schweren Lungenentzündungen mit Lungenversagen. Nach Auswertung vieler Fälle lässt sich aber sagen, dass Fieber und trockener Husten die verlässlichsten Anzeichen sind. Als weitere Anzeichen werden Kurzatmigkeit, Gliederschmerzen, Hals- und Kopfschmerzen genannt. Einige Betroffene leiden zudem unter Geruchs- und Geschmacksverlust.

Feuerwehr wird informiert

Aus Sicht der Stadt Halver müsse nun sichergestellt sein, dass die Leitstelle der Feuerwehr die Einsatzkräfte in Halver und weitere Hilfsorganisationen informiert, falls sie zu einem Erkrankten oder einem Verdachtsfall zur Hilfeleistung ausrücken müssten, sagt Bürgermeister Michael Brosch in einer ersten Einschätzung der neuen Situation. Dasselbe werden auch die Wehrleute in Schalksmühle erfahren.

Bereits am vergangenen Montag war in Halver erstmals der Stab für außergewöhnliche Ereignisse zusammengetreten in Erwartung des möglichen Falles eines ersten Infizierten, Das bestätigte sich im Verlauf des Abends mit der Mitteilung, die im Rathaus um 19.27 Uhr eintraf. Das weitere Handeln liege zurzeit beim Märkischen Kreis. Aufgabe der Stadt Halver werde es sein, auf Verstöße gegen Quarantäne-Auflagen zu achten.