Neuer Lidl-Markt: Stadt macht den Weg frei

Discounter-Pläne

+ © Hesse Ziel von Lidl ist die verkehrsgünstige zentrale Lage am Herpiner Weg. © Hesse

Halver - Die Stadt Halver will dem Discounter Lidl den Weg frei machen für einen Umzug an den Herpiner Weg im Kreuzungsbereich zur Landesstraße 528 (Umgehungsstraße). Die Verträge dafür werden gerade vorbereitet und noch in 2019 beurkundet.