Bußgeldkatalog "à la Lüdenscheid" für Halver? Neue Verordnung geplant

Sicherheit und Ordnung

+ © dpa © dpa

Halver - Wer in der Nachbarstadt Lüdenscheid eine Zigarettenkippe achtlos wegschnippt und von offizieller Seite erwischt wird, muss tief in die Tasche greifen. 100 Euro kostet das seit Juli. Was im Bußgeldkatalog Abfall Lüdenscheids jetzt neu geregelt ist, gilt für Halver in dieser Form nicht.