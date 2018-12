Kulturprogramm lebt von Sponsoren

Halver - „Kultur hat mit Lebensqualität zu tun.“ Es werde inzwischen häufig gesprochen über den Begriff Heimat. Und der sei für ihn verbunden auch mit den Veranstaltungen in einer Stadt.

In seinem Dank an die Sponsoren des städtischen Kulturprogramms würdigte Bürgermeister Michael Brosch am Donnerstag die Anstrengungen der Sponsoren, die das Halveraner Kulturleben erst möglich machen. Es sei für eine Stadt von 16 500 Einwohnern keineswegs selbstverständlich, ein solch umfangreiches und gut besetztes Angebot zu unterbreiten.

Dass dies in der künstlerischen Qualität Jahr für Jahr gelinge, verdanke Halver nicht zuletzt der städtischen Kulturbeauftragten Inge Zensen, der es gelinge, durch den Ruf als kulturell gutes Pflaster auch Künstler und Ensembles in die Stadt zu holen, die sonst eher auf den großen Bühnen zu finden seien.

Viele Unterstützer

In organisatorischer Hinsicht gelte ein Dank aber auch den Ehrenamtlichen wie auch Verwaltungsmitarbeitern. Vom Catering bis zur Kasse werde vieles in eigener Regie gestemmt. Auch das sei nicht selbstverständlich, hob Brosch hervor. Mit im Boot, wenn es um die Veranstaltungen in Halver geht, sind die Volksbank im Märkischen Kreis, die am Donnerstag durch Marc Kostewitz vertreten war, die Sparkasse Lüdenscheid-Halver mit deren Sprecher Thomas Meermann und der Versorger und Kommunikationsdienstleister Innogy mit Markus Ebert.

Unterstützung erfährt das Kulturleben aber unverändert auch durch die Inge und Werner Turck-Stftung und die Halveraner Agentur „die von hier“, die seit dem vergangenen Jahr auch für die Gestaltung des Programmheftes verantwortlich zeichnet.

Dass das Halveraner Kulturleben auch Unterstützung aus der Bürgerschaft braucht, darauf machte Inge Zensen die Runde im Sitzungssaal aufmerksam. Es seien für alle Veranstaltungen des Jahresprogramms noch Karten zu bekommen. Auch das Kulturabo mit weiter begrenztem Kontingent sei nicht ausverkauft.

Vorverkaufsstellen für die gesamten Kulturveranstaltungen in 2019 sind unverändert die Buchhandlung Kö-Shop, Mittelstraße 21, Tel. 0 23 53/90 33 44, und das Internet unter www.ticketshop.halver.de.