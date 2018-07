"Klar machen, dass der Staat funktioniert"

Halver - Auf Einladung des CDU-Stadtverbandes Halver gewährte Jürgen Mathies, Staatssekretär des NRW-Innenministeriums, am Donnerstag im Kulturbahnhof Einblick in den Themenkomplex „Innere Sicherheit“.

Als „den“ Sicherheitsexperten in Nordrhein-Westfalen hieß Horst Höfer, Vorsitzender des Stadtverbandes, den früheren Halveraner – 1977 in den Polizeidienst eingetreten – im Kulturbahnhof willkommen.

Einleitend ließ Mathies seinen Werdegang Revue passieren – angefangen beim Wachdienst in Köln über diverse Führungspositionen in Siegburg und Köln bis zur Berufung als Staatssekretär. Zuletzt war Mathies nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015/16 als Polizeipräsident in Köln tätig. So erlangte er bundesweite Aufmerksamkeit.

Silvesternacht als Wendepunkt

Köln machte Jürgen Mathies denn auch zum Ausgangspunkt seiner Ausführungen. Die Silvesternacht in Köln habe die innere Sicherheit in Deutschland auf den Kopf gestellt, führte er aus. Zwar habe es vergleichbare Vorkommnisse in Hamburg und anderen Großstädten gegeben, in Köln sei allerdings der Skandal hinzugekommen, dass Menschen, die Hilfe gesucht, diese nicht bekommen hätten. Die Menschen hätten dadurch den Glauben an die Polizei und den Staat verloren. „Es galt klarzumachen, dass der Staat funktioniert.“

+ © Salzmann Als Polizeipräsident sei es ihm in erster Linie darum gegangen, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen und durch sehr viel Präsenz die Ansprechbarkeit der Polizei zu verbessern. „Klares und konsequentes Einschreiten ist Aufgabe der Polizei.“ Deutlich zu machen, dass Polizei da ist und nicht wegschaut, sei ein Hauptanliegen gewesen. Aus diesem Grund seien auch die Kommissariate verstärkt worden, um Straftaten, die Menschen besonders belasten – darunter Wohnungseinbrüche, Straßenkriminalität und Sexualdelikte – fortan besser aufklären zu können.

Kölner Arbeit als Vorbild für das Land

Seine Berufung zum Staatssekretär begründete Mathies mit dem Wunsch von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), die in Köln seit der Silvesternacht geleistete Arbeit auf Landesebene umzusetzen. Im Innenministerium sei daher ein Haus der Sicherheit mit dem Verfassungsschutz als größter Abteilung eingerichtet worden. Hauptthemen bei einer hohen abstrakten Gefährdungslage mit rund 250 Gefährdern in Nordrhein-Westfalen seien die Abwehr von Gefahren durch islamistischen Extremismus und eine Verbesserung der Polizeipräsenz durch 2400 Neueinstellungen bis 2022. Zusätzlich solle die Polizei in der Verwaltungsarbeit durch Tarifbeschäftigte entlastet werden.

Positiv zu bewerten sei, dass die Zahl der Straftaten – gerade bei Wohnungseinbrüchen – rückläufig sei. Und auch auf die Bekämpfung von sogenannten Clans, der Cyberkriminalität und das neue – und durchaus umstrittene – Polizeigesetz ging Mathies ein. „Das Gesetz wird die Beamten stärken“, verteidigte Mathies die Vorhaben der Landesregierung.

Fragen aus Zuschauerreihen zielten anschließend unter anderem auf die Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund in den Polizeidienst, um islamistischen Terror besser bekämpfen zu können, das Polizeigesetz („Es geht nur um Gefahrenabwehr“), Rechtsradikalismus und Bürgerwehren. Letztere bezeichnete Jürgen Mathies als „hochgefährlich“.