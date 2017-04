Sportmaschine zerschellt an Baum - Motorradfahrer (20) aus Kierspe schwer verletzt

Halver - Mit schweren Schürfwunden ist am Donnerstagabend ein 20-Jähriger aus Kierspe davongekommen bei einem Motorradunfall auf der Landesstraße 892 zwischen Halver und Oberbrügge.

Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallzeit um 18.50 Uhr waren auf der Landstraße zwei Fahrzeuge bergab in Richtung Oberbrügge unterwegs. Der Fahrer des vorausfahrenden Wagens bog in Höhe der Ortslage Schröders Herweg rechts ab. Der folgende Fahrzeugführer, ein 24-jähriger Lüdenscheider in einem Renault, wich dabei zur Fahrbahnmitte aus.

Das könnte Auslöser gewesen sein für die Reaktion des entgegenkommenden Kierspers. Er kam zu Fall, rutschte über eine längere Strecke über den Asphalt in die Böschung, kam aber von selbst wieder auf die Beine. Das Motorrad sei buchstäblich am Baum zerschellt, berichtet die Polizei. Mit gebrochenem Rahmen und zersplitterter Verkleidung habe es in einem Trümmerfeld gelegen.

Für die Unfallaufnahme musste die Straße etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt werden. Unklar ist, ob die Supersport-Maschine des 20-jährigen, Typ Honda Fireblade, in der Leistung gedrosselt war. Aussagen eines Unfallbeteiligten gehen dahin, dass der Kradfahrer mit erheblichem Tempo unterwegs gewesen sein soll.