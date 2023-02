„Nightsports“ in Halver macht wieder Spaß

Von: Monika Salzmann

Nightsports in Halver: Schrauben in der Luft und andere akrobatische Elemente gehörten zum Parkour-Training. © Salzmann, Jakob

„Schön, dass es so etwas wieder in Halver gibt!“

Halver - Ähnlich begeistert wie York Kramer vom Kletterwald Halver, Kalisho Natursport, zeigten sich am Freitag Trainer und Verantwortliche anderer Sportvereine, die sich an der Neuauflage des „Nightsports“ in der Turnhalle an der Mühlenstraße – von Arndt Spielmann vom Jugendcafé Aquarium und Claudia Wrede vom Stadtsportverband organisiert – beteiligten.

Für vier Stunden hatten Kinder und Jugendliche zu später Stunde die Möglichkeit, in lockerer, ungezwungener Atmosphäre neue Sportarten auszuprobieren, aktiv zu sein und neue Freunde kennenzulernen. Ob Klettern, Handball, Fußball, Schießsport, Trampolin, Einrad oder Parkour: Die Auswahl an Sportarten war groß und die Stimmung bestens.



Nahtlos knüpfte die zehnte Auflage von „Nightsports“, die in Pandemiezeiten dem Rotstift zum Opfer gefallen war, an den Erfolg der Vor-Coronazeit an. Sowohl bei den Organisatoren und Vereinen als auch bei den vielen Kindern und Jugendlichen, die sich zur Sportnacht einladen ließen, war die Freude groß über die Neuauflage des sportlichen Events. Mit von der Partie waren der TuS Halver mit Tischtennis und Einrad, der TuS Ennepe mit Trampolinspringen, der TuS Grünenbaum mit Handball und Fußball, der Schießclub Halver, der Kalisho Natursport, der zum Klettern an der großen Kletterwand der Halle einlud, sowie Christos Mourdikoudis und Moritz Hein mit dem Parkour.



„Jeder kann alles ausprobieren“, erläuterte Claudia Wrede. Dass die Vereine durch „Nightsports“ Werbung in eigener Sache machen konnten, war ein willkommener Nebeneffekt. Wie viel Spaß das Klettern macht, konnten die Kinder und Jugendlichen bei York Kramer und Lisa Lisse vom Kletterwald erleben. Gut gesichert und eingewiesen, ging’s nach oben. Geduldig warteten Anfänger und Fortgeschrittene, bis sie an der Reihe waren.



Unter Aufsicht und mit entsprechender Sicherheitsbelehrung führte der Schießclub ältere Jugendliche mit Einwilligung der Eltern an das Schießen mit dem Luftgewehr und der Luftpistole und Jüngere an das Schießen mit dem Lasergewehr heran. Nebenbei lernten die jungen Halveraner einen modernen elektronischen Schießstand kennen.



Als den „schnellsten Weg von A nach B“ definierten Christos Mourdikoudis und Moritz Hein – selbst nicht mehr aktiv – das Parkour-Training, das bei der Veranstaltung mithilfe eines Hindernisparcours aus Sprungkästen und Matten möglich war. „Parkour kommt ursprünglich aus der französischen Feuerwehr“, erläuterte Moritz Hein. „David Bell hat das in eine Sportart umgewandelt.“ Ziel des Trainings ist es, die Fähigkeiten des eigenen Körpers zur Fortbewegung möglichst effizient einzusetzen. Beim TuS Oberbrügge und TV Schalksmühle gehört Parkour zum Sportprogramm.



Als „ausgesprochen gelungen“ bezeichnete Georg Bischofs vom TuS Halver die Veranstaltung. Er sei froh, dass die Veranstaltung nach Jahren wieder stattfinden könne. Es gehe auch darum, das motorische Defizit der Pandemie wieder abzubauen. Viele neue Gesichter hieß er beim Tischtennis/Einrad willkommen.



Über „viele unterschiedliche Kinder aus unterschiedlichen Sportarten“ freute sich auch Niklas Kattwinkel aus der Fußball-Abteilung des TuS Grünenbaum. Ebenso rege wie beim Fußball war der Zulauf beim Handball, wo sich neben den Jungen auch die Handball-Mädchen des Vereins, die noch Verstärkung suchen, präsentierten. „Ich überlege, in einen Handballverein zu gehen“, meinte Neuling Josh, der begeistert bei der Sache war.



„Das Interesse ist groß“, hieß es ebenso beim TuS Ennepe, wo sich sogar eine Mutter aufs Trampolin wagte. „Viele sind zum ersten Mal da.“ Zu viert führte das Trainer-Team um Daniel Rösgen an den Nischensport heran. Für den Fall der Fälle war das DRK vor Ort. Auch für Getränke war gesorgt.