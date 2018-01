Standing Ovations gab es am Ende für die Künstler.

Halver - Spektakuläre Stunts, fliegende Bälle, Humor und Magie versetzten am Samstag bei der zweiten Auflage des Halveraner Varietés von und mit Magier Timo Marc in Erstaunen.

Vor ausverkauftem Haus brillierte die Künstlerriege, die der Gewinner des „Grand Prix“ von Monte Carlo im Rahmen der Halveraner Kulturzeit zu einer Exklusivvorstellung in der AFG-Aula eingeladen hatte, auf höchstem Niveau.

Mit an Bord waren der sechsfache Trial-Weltmeister Marco Hösel, der Jongleur Stefan Zimmermann und seine Geige spielende Partnerin Sylvia Oelkrug sowie Bauchredner Marcelini alias Marcus Geuss, dessen frechem Golden Retriever Oskar sogar Breckerfelder seine flapsig-witzigen Anmerkungen verziehen. Breckerfeld hatte es dem sprechenden Hund, der sich am Ende des Programms für manches Erinnerungsfoto in Pose stellte, besonders angetan.

Spektakuläre magische Tricks

Dass Timo Marc als künstlerischer Leiter des Varietés, der mit Charme und Witz durchs Programm führte, dem Ganzen mit spektakulären magischen Tricks die Krönung aufsetzte, versteht sich von selbst. Wer mit unbedachten Sprüchen auffiel, musste als „Strafe“ unter der Guillotine um seine Hand bangen. Sicherlich blieb die Hand unverletzt, die Möhre, die darunter lag, hatte gegen die scharfe Klinge allerdings nicht die geringste Chance.

Hohes Niveau beim 2. Halveraner Varieté Zur Fotostrecke

Eine schlichte Bambusmatte verwandelte sich unter den magischen Händen des Siegfried & Roy Sarmoti Award Gewinners in einen Fisch oder eine Palme, ein Kartentrick gelang per Gedankenübertragung, Menschen schwebten und Entfesselung geriet zum amüsanten Jacke-wechsel-dich-Spiel.

Mit einer spektakulären Stunt-Show, die den Atem anhalten ließ und für alle, die nicht dabei waren, jetzt als Appetithäppchen fürs kommende Jahr im Livestream auf der Facebook-Seite des Vereins „Oben an der Volme“ zu sehen ist, eröffnete und beendete Marco Hösel die bunte, zirzensische Show. Kein Hindernis konnte den Guinessbuch-Weltrekordhalter bei seiner atemberaubenden Show ausbremsen.

Weder vor Treppen noch Hochsprunglatten, schon gar nicht vor mutigen Zuschauern als Mitspielern bei einem spektakulären „Bike-Tänzchen“ schreckte der Sportler aus dem Erzgebirge zurück. Trotz niedriger Decke meisterte er im Hochsprung die Ein-Meter-Marke mühelos aus dem Stand.

Mit Witz und Humor

Mit Witz und Humor eroberten Marcelini & Oskar, Herrchen und Hund, das Publikum. Nichts entging Oskars wachsamem Blick – weder der sich fortbewegende Fleck an der Decke noch der Staub auf den Scheinwerfern. Bissig-freche Kommentare, die selbst vor einer Neuauslegung der Abkürzung USA (Unglaublich schwachsinniger Anführer) nicht Halt machten, legte Bauchredner Marcelini, der seine Stimme kongenial zu manipulieren verstand, seinem tierischen Freund in den Mund.

Beim DSDS-Spaß à la Halver schlüpften Superstars aus Reihen der Besucher zwerchfellerschütternd in vertauschte Rollen. „Gerhard“ trällerte mit Fistelstimme „Liebeskummer lohnt sich nicht“. „Gisela“ kehrte als „Heidi“-Bass in die eigene Kindheit zurück. Abgerundet wurde der zirzensische Spaß durch Stefan Zimmermann und Sylvia Oelkrug auf der Geige.

Flinke Ball-Jonglage

Zum berühmten Csardas von Monti, Ravels Bolero und anderen klassischen Themen, virtuos gespielt, steppte Zimmermann rhythmisch mit seinen fliegenden Bällen. Rhythmus und Tempo der Musik fanden in der flinken Ball-Jonglage sichtbare Entsprechung. Halsbrecherisches auf rollenden Koffern und verblüffende Kunststücke mit Diabolos brachte der „Herr der Bälle“ in die schillernde Show ein.

Für alle Künstler gab es am Ende Standing Ovations. Und übrigens: Die ersten Karten für das 3. Halveraner Varieté gingen noch am gleichen Abend weg.