Verwandlung rund ums Bürgerhaus: Arbeiten in Oberbrügge beginnen

Spatenstich

+ © Lorencic, Sarah Spatenstich für Mehrgenrationenpark in Oberbrügge: Michael Brosch, Jörg Brinkschulte, Jürgen Wiechert, Johannes Struwe und Roland Pfeiffer (von links) freuen sich über den Beginn der Arbeiten. © Lorencic, Sarah

Es geht los: Der Mehrgenerationenpark in Oberbrügge wird in den kommenden Monaten gebaut. Der erste Spatenstich erfolgte am Mittwoch.