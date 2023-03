Sozialverband kämpft mit Mitgliederschwund

Von: Ursula Dettlaff

Teilen

Bei der Jahreshauptversammlung des Sozialverbandes begrüßte Annette Schwalm Kreisvorsitzenden Bernd Kaiser. © Dettlaff-Rietz

176 Mitglieder hat der Ortsverband Halver des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) – weniger als noch vor der Corona-Pandemie.

Halver - Wie Vorsitzende Annette Schwalm im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Bürgerzentrum erklärte, konnten die Mittwochstreffs während der Pandemie lange Zeit nicht stattfinden, erst seit September stünden sie wieder im Terminkalender des Bürgerzentrums. „Der Stillstand führte leider zu Mitgliederrückgang“, erklärte Schwalm.

Bernd Kaiser, der als Kreisvorsitzender zu Gast war, ging sogar noch weiter. „Wir sind ein großer Verband mit bundesweit 600 000 Mitgliedern. Dem Landesverband NRW gehören etwa 80 000 Mitglieder an. Aber wir haben, wie alle großen Verbände und Vereine, seit etwa zehn Jahren einen Mitgliederschwund zu verzeichnen“, fügte er hinzu. So würden sich die nächsten Versammlungen des SoVD auf Landes- und Bundesebene voraussichtlich mit einer Satzungsänderung beschäftigen: Bundes- und Landesvorstände sollen nicht mehr wie bisher aus Ehrenamtlern, sondern aus hauptamtlichen Mandatsträgern bestehen. Bekanntlich berät der Verband bei Antragstellungen und vertritt Mitglieder vor Sozialverwaltungen und Sozialgerichten. Die Bevölkerung informiere sich heute jedoch zunehmend in den sozialen Medien – und der SoVD reagiert darauf: „Unser Landespressesprecher kann mit Social Media gut umgehen“, sagte Kaiser.



Wie es weiter hieß, seien beim Mittwochstreff auch Nichtmitglieder willkommen: Das Treffen findet jeweils am dritten Mittwoch im Monat um 14.30 Uhr im Bürgerzentrum statt – mit Informationen, Gesprächen, Spielen und Kaffeetrinken. Besonders wies Schwalm auf den Vortrag am 16. August hin: Ein Kommissar aus dem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz informiert unter anderem über Telefonbetrug und WhatsApp-Abzocke und wie sich Betroffene richtig verhalten. Am 20. September steigt das Sommerfest. Dann gibt’s Würstchen und Salate.