Sondersitzung zu Neubaugebieten in Halver

Von: Florian Hesse

Teilen

Die geplanten Neubaugebiete sollen Thema einer Sondersitzung des Arbeitskreises Schillerstein/Herksiepe sein. © Florian Hesse

Hat die Stadt Halver die Planungshoheit? Das will die Politik jetzt wissen.

Halver - Die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen im Rat fordert eine Sondersitzung des Arbeitskreises Herksiepe/Schillerstein. Sie sollte nach der Weihnachtspause noch im Januar erfolgen und damit vor einer Entscheidung der Bezirksregierung.

Ein entsprechendes Schreiben hat im Namen der Fraktion Ratsherr Uwe Leinung an Kämmerer Simon Thienel, verantwortlich für de Bauleitplanung, gerichtet.



Der Arbeitskreis Herksiepe-Schillerstein hat die Aufgabe, sich mit dem Projekt auseinanderzusetzen und der Politik Empfehlungen zu geben. Die momentane Situation gebiete eine umfassende Information des Arbeitskreises und eine entsprechende Diskussion, heißt es in dem Schreiben.



Zum planungsrechtlichen Verfahren gibt es unterschiedliche Auffassungen. Eingeleitet wurde der Bebauungsplan gemeinsam für die Baugebiete in der Verlängerung des Linger Weges auf Grundlage einer Sonderregelung des Baugesetzbuches, dem Paragrafen 13b. Dessen Ziel ist die Linderung der Wohnungsnot. Inhaltlich ermöglicht er es den Kommunen, unabhängig von bestehenden Festsetzungen des Flächennutzungsplanes befristet und in einer begrenzten Größenordnung Bauland auszuweisen. Das ist die derzeitige Beschlusslage des Rates. Vor und auch nach einem Gespräch beim Regierungspräsidium in Arnsberg hatten Thienel wie auch Bürgermeister Michael Brosch auf Bedenken der Regionalplaner gegen das Halveraner Vorhaben aufmerksam gemacht. Die Vorgaben des Landesentwicklungs- und damit des Regionalplans seien zu berücksichtigen, so der Tenor.