Lesungen aus eigenen Büchern

Smudo-Double Georg Debus: Ein Doppelgänger stellt sich aus

Von: Thilo Kortmann

Smudo-Doppelgänger Georg Debus tritt auch als Jazz-DJ auf. © Georg Debus

Er ist bekannt als Blues-Brothers- und Smudo-Imitator. Georg Debus alias George Le Smoo hat in Halver und Umgebung immer die Autogrammkarten mit dabei. Spätestens seit der Sat.1-Show „All Together Now“ ist er vielen als Blues Brother ein Begriff. Jetzt hat der Doppelgänger am 24. September und 29. Oktober Ausstellungen im Seminarzentrum in Anschlag geplant.

Im Mittelpunkt: Seine Bücher und die vielen verschiedenen Kunstfiguren, über die er schreibt und die er auf den unterschiedlichsten Events darstellt. Als George Le Smoo schreibt er darüber Bücher. Werke wie „Ein Leben als Doppelgänger“ oder der Thriller „Awake“ sind bis dato entstanden. Zudem legt er als Jazz-DJ auf oder performt mit seinem Blues-Brothers-Kollegen Eddie als Countryduo Arizona-Brothers.



Aber wie gestaltet sich das Ganze als Ausstellung? „So eine Veranstaltung hat es in Halver bislang nicht gegeben“, sagt Georg Debus im Gespräch in seinem Appartement an der Falkenstraße. Er wolle neue Impulse geben, denn bislang stehe das Seminarzentrum hauptsächlich als Ort für Yoga und Qi Gong, fügt er hinzu. Bei der Ausstellung möchte er sich als vielfältiger Künstler präsentieren. Das Seminarzentrum, erklärt Debus, verwandle sich dabei in eine Galerie mit seinen Kunstfiguren, Buchmesse, Lese- und DJ-Bühne. „Es wird einen Rundgang mit verschiedenen Stationen geben.

An den Messetischen werden die verschiedenen Bücher vorgestellt“, erklärt er. Bei Fragen und für Gespräche steht Debus zur Verfügung. Zudem gibt er jederzeit auch gerne eine Einlage als Smudo-Doppelgänger. „Smudo weiß von mir. Er hat sich wohlwollend geäußert. Zu einem Treffen ist es bislang aber leider noch nicht gekommen“, erklärt der Halveraner, der seinem Original nicht nur optisch, sondern auch sprachlich sehr ähnelt. Auf einer Bühne tritt Debus außerdem als Jazz-DJ auf. Mit Musik hat auch sein neuestes Projekt zu tun: „Trommel-Spaß mit George“. Ein Angebot unter anderem für Kindertagesstätten.



Zum Abschluss wird es an beiden Terminen eine Lesung geben. Am 24. September liest George Le Smoo rund 30 Minuten aus „Ein Leben als Doppelgänger vor“.



Lesungen aus eigenen Büchern

Während beim ersten Termin Debus alleine im Mittelpunkt steht, so bekommt er am 29. Oktober kreative Unterstützung. Seine Freundin Lieschen Müller wird ihre Naturfotografien ausstellen und informiert als Naturpädagogin. Zusätzlich tritt der Indianer und Künstler Fredo Ouvrier auf. Indianer wurde er vor 30 Jahren in den USA. Damals besuchte er das Indianerreservat der Lakota-Indianer auf der Suche nach Spiritualität. Seitdem bezeichnet er sich als „Sonnentänzer“. Bei der Ausstellung zeigt er seine expressionistische Indianerkunst. Gelernt hat der gebürtige Düsseldorfer an der Kunstakademie bei Joseph Beuys.



Zum Abschluss des zweiten Termins liest Debus aus seinem Thriller „Awake“. Für das Buch habe es ja Lob von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek gegeben, erklärt er, „einen Verlag habe ich leider aber noch nicht gefunden.“



Beide Veranstaltungen, am 24. September und 29. Oktober, finden von 15 bis 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Weitere Infos unter info@georgelesmoo.de.