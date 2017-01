Skibetrieb am Collenberg läuft weiter

Halver - Wintersportler aus Halver und der Region können aller Voraussicht nach noch bis Ende dieser Woche am Collenberg Ski fahren und die beiden Langlauf-Loipen nutzen.

„Wir hoffen, dass es frostig bleibt, dann kann auch am Wochenende noch gefahren werden“, sagt Bernd Kuhbier, 2. Vorsitzender des Ski-Clubs Halver.

Das Angebot für die Kinder-Skischule werde derzeit sehr gut angenommen, mehr als 20 Kinder seien an einem Tag in der Vorwoche vorbeigekommen. Um noch mehr Mädchen und Jungen zu erreichen, beginnen die Kurse am heutigen Mittwoch, Donnerstag und Freitag etwas früher, nämlich jeweils von 16 bis 17.30 Uhr und am Wochenende von 14 bis 16 Uhr. Das Angebot kostet fünf Euro pro Tag, inklusive einer ganztägigen Nutzung des Skilifts. Einen Materialverleih kann der Ski-Club nicht anbieten. Kuhbier empfiehlt deswegen, bei den umliegenden Sportgeschäften nachzufragen, ob eine Skileihe möglich ist.

Die Betriebszeiten im Überblick

Noch bis Freitag nimmt der Skilift jeweils von 14 bis 19 Uhr den Betrieb auf. Am Wochenende von 10 bis zirka 18 Uhr. Aktuelle Informationen erhalten interessierte Wintersportler auch auf der Webseite der Stadt Halver unter: www.halver.de.