Anlage für Skater und Biker: Diskussion um Standort

Von: Monika Salzmann

Teilen

An Ort und Stelle konnten sich die Bürger ein Bild davon machen, wo genau die geplante Skateranlage und der Bikepark entstehen sollen. © Salzmann, Jakob

Östlich der Karlshöhe sollen eine Skateranlage sowie ein Bikepark entstehen. Aber was sagt die Bürgerschaft dazu?

Halver – Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens, das die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung einer städtischen Fläche östlich der Karlshöhe als Sport- und Spielanlage schaffen soll, fragte die Stadt am Donnerstag bei einer Bürgerversammlung im Ratssaal die Vorstellungen, Wünsche und Ideen der Bürger ab.

Neben Bürgermeister Michael Brosch und Stadtkämmerer Simon Thienel (Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und Finanzen) nahmen die beiden Stadtplaner Peter Kaczor und Sarah Dietzel an der gut besuchten Zusammenkunft teil. Zur Freude von Michael Brosch waren auch Jugendliche, die sich eine Skateranlage und einen Bikepark wünschen, zugegen.



In wenigen Worten umriss Brosch die Hintergründe des Vorhabens und die damit verbundene Änderung des Flächennutzungsplans. Die Stadt habe das östlich an eine vorhandene Ausflugsgaststätte mit Außengastronomie und Minigolfanlage grenzende Gebiet erworben, um auf dem Gelände eine Skateranlage und einen Bikepark unter Beachtung aller Vorgaben zu bauen, erklärte er. Ziel der Bürgerversammlung sei es nun aber nicht, alle Fragen abschließend zu beantworten, sondern Meinungen einzuholen und den Bürgern Gelegenheit zu geben, sich zum Thema zu äußern.



Bis 11. September bestehe Gelegenheit, sich im Bauamt an der Von-Vincke-Straße über die Pläne zu informieren. „Wir haben den Anspruch, die Natur stehen zu lassen“, ergänzte Simon Thienel. „Der Bikepark soll durch die Natur selbst entstehen. Wir werden nur mit der Natur selbst arbeiten.“ Das Areal werde auch auf natürliche Weise – etwa durch Hecken – begrenzt. „Wir müssen nicht in die Natur eingreifen.“ So viele Bäume wie möglich zu erhalten, versprach ebenso Stadtplaner Peter Kaczor, der auf die Einleitung der Planungen am 12. Dezember vergangenen Jahres verwies. Zum Baugebiet sei eine Notzufahrt vorgesehen. Ein bereits vorhandener Stichweg werde verlängert, Umweltbelange würden geprüft.



Einen interessanten Vorschlag unterbreitete Torben Zilles vom Ski-Club Halver. Er werde voraussichtlich wieder Mountainboard-Kurse anbieten. Bei einer Versammlung des Ski-Clubs sei dabei die Überlegung aufgekommen, ob der geplante Bikepark in diesem Zusammenhang nicht auf dem Ski-Club-Gelände am Collenberg entstehen könne. Die Jugendlichen könnten dann den Lift mit ihren Fahrrädern nutzen. Ein kurzfristiges, separates Treffen regte Michael Brosch, der den Vorschlag als „interessante Überlegung“ bezeichnete, zur näheren Erörterung an.



Fragen der Anwesenden zielten auf die Laubbeseitigung auf der Anlage, die Beleuchtung und die Verkehrsführung, um Jugendlichen eine sichere Querung der Straße zur Bushaltestelle zu ermöglichen. Ebenso auf die Geräuschemissionen, Parkplätze und die sanitären Anlagen sowie die Verteilung der Rampen, an deren Aufstellung die Jugendlichen gern beteiligt würden. Der feste Wille sei da, den Bikepark und die Skateranlage umzusetzen, erklärte Michael Brosch abschließend. Nun müsse man sehen, dass man weiterkomme.