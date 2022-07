Skat-Meisterschaft im MK findet statt

Von: Florian Hesse

Teilen

Alle Skat-Spieler willkommen bei der Meisterschaft in Halver. © Kortmann, Thilo

Skatspieler können am 24. Juli bei der Meisterschaft in Halver an den Start gehen. So ist der Ablauf.

Halver – Wie lange es die Skatmeisterschaft in Halver schon gibt, weiß Reinhard Göddert gar nicht. „Mindestens 30 Jahre“, schätzt er. Und am Sonntag, 24. Juli, geht die Traditionsveranstaltung wieder über die Bühne. Ausrichter ist, wie immer, der SPD-Ortsverein Halver.



Meldebeginn im Bürgerzentrum an der Mühlenstraße 2, der ehemaligen Hauptschule in Halver, ist um 10 Uhr. Spielbeginn um 11 Uhr. Mitmachen darf jeder Interessierte bei der offenen Meisterschaft.



Reinhard Göddert lädt stellvertretend für den SPD-Ortsverein zur nächsten Skat-Meisterschaft in Halver ein. © Hesse, Florian

Das Startgeld beträgt zehn Euro. Alle Einnahmen werden ausgespielt, das heißt, auch Straf- und Abreizgelder plus die Geldspenden der Sponsoren. Damit beträgt bei mehr als 20 Teilnehmern der garantierte erste Preis 100 Euro. Gegen 16 bis 16.30 Uhr dürfte der Sieger an dem Sonntag dann feststehen. So weit zum Verfahren.



Das Bürgerzentrum hat sich in den vergangenen Jahren als erste Adresse in Halver in Sachen Skat etabliert, erläutert Göddert weiter. Angefangen hatte man dort nach einer Pause in Halver mit vier Mitspielern, die an jedem Freitag ab 18 Uhr zusammenkamen. „Inzwischen sind wir bei zehn“, freut er sich über die wachsende Beteiligung. Und für viele insbesondere ältere Mitspieler bedeute die Runde auch ein bemerkenswertes geistiges Fitnesstraining. „Da sitzen Über-80-Jährige, die Stiche und Punkte nachrechnen und am Ende wissen, was im ersten Stich gelaufen war“, wirbt Göddert für die freitägliche Skatrunde an der Mühlenstraße.